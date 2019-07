Atra saab põllule sobilikuks kohendada

Üks asi on põllu ja mullaharimismeetodi järgi õige adra valimine, hoopis teine aga olemasoleva adra kohendamine muutuvate oludega mitmesuguste lisatarvikute abil. Üks moodus seda teha on kasutada erinevaid peitleid. Tegemist on üsna paindliku võimalusega, sest suur osa adratootjatest valmistab tänapäeval poltideta ühendusega peitleid, mistõttu nende vahetamine on kiire ja lihtne.

Kverneland pakub oma atradele mitut peitlisüsteemi, millest igaühele on antud oma nimetus ja mis kõik on mõeldud erinevate mullatingimuste jaoks.

Quick-fit-peitlisüsteem

Teraga samas tasapinnas olev süsteem, mis vähendab hõõrdumist. Tegelikult loodi see süsteem juba selle sajandi alguses. Seejuures peeti silmas kahte asja: kuidas säästa aega ja vähendada kasutuskulu. Loominguline mõtlemine viis täiesti uue süsteemini, mis võimaldab peitleid küljest ära võtta ja vahetada polte kasutamata.

Quick-fit-süsteem annab märgatavat aja kokkuhoiu suurte pindade kündmisel, kus peitleid on teinekord vaja vahetada mitu korda. Nii on see märksa kiirem, kui polte kinni-lahti keerates. Süsteemi eelis on see, et peitel ja peitlihoidja on ühes tasapinnas. Nii tekib ühtlane ja tasane pind, mida mööda muld liigub edasi adra hõlmale, see vähendab adra vedamiseks vajalikku jõudu, veojõu vähenemine omakorda traktori kütusekulu.

Knock-on-peitlisüsteem

Tegu on eelpool tutvustatud süsteemi edasiarendusega ja insenerid usuvad, et sellest võib saada standardne lahendus kogu maailmas.

Peitli valmistamiseks kasutatud materjalid ja nende kogus võimaldavad eelmise põlvkonna peitlitega võrreldes pakkuda märksa odavamat toodet.

Seda süsteemi hinnatakse, kuna peitel tungib väga hästi mulla sisse, ka kuiva mulda. Peitliga saab künda väga kuiva ja kõva mulda, samuti künda olukorras, kus teised süsteemid ei pruugi hakkama saada. Knock-on-peitlit on võimalik kinnitada kõikidele standardsetele adrateradele. Seega võib kasutada kas tavalist pööratavat peitlit või seda uudset. Lisaks on uus peitel multisüsteemne – sama peitlit saab kasutada ka kultivaatoril. Nii saab hakkama vähema hulga erinevate varuosadega.

Pööratava peitliga süsteem

Klassikaline süsteem, mis põhimõtteliselt sobib kasutamiseks kõikides tingimustes. Idee teha tera adrapeitli mõlemasse otsa, et kui üks tera ära kulub, ei peaks peitlit minema viskama, vaid hoopis ringi pöörama, oli 1970. aastatel muidugi kuldaväärt ja võimaldas kaks korda kulusid säästa. Aja kokkuhoidu ei oska ilmselt keegi välja rehkendada.

Pööratava peitli süsteem sobib kõikide muldade harimiseks ja on viimastel aastakümnetel maailmas enim müüdud süsteem. Selle mitmed omadused on siiani unikaalsed. Näiteks on peitli eri kohad karastatud erinevalt, mis annab suurema kulumisega kohtadele parema vastupidavuse. Samas poltide ümbrus kinnitusalas on pehmem, see annab peitlile sitkuse ja painde, nii välditakse selle purunemist kokkupuutel kividega.

Muide, niisugune eri karastusaladega peitlisüsteem on tunnistatud maailma parimaks originaalkuluosaks.

Teraga ühes tasapinnas

Teraga ühes tasapinnas oleva peitliga süsteem annab peitlile ja terale võimalikult vähese hõõrdumise, mistõttu sobib eriti hästi kleepuvate muldade, näiteks savipinnase kündmise jaoks.

Süsteem ongi loodud spetsiaalselt kleepuvate muldade jaoks, nagu need on näiteks Venemaa mustmullavööndis. Selline peitli ja tera harmoonia sobib kasutamiseks ka turbapinnasel ja seal, kus pinnaseks on vulkaaniline muld, et vältida mulla kleepumist ja kuhjumist peitli taha.