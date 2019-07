Endisest jahimajast sai pitsakohvik

Kooliga on seotud suurem osa kohviku kollektiivist – suvist rakendust leiavad siin nii õpetajad kui ka õpilased. Kuusiku sõnul on kooliga seotus üks põhjus, miks söögikoht praegu vaid suvel avatud on. „Kui leiaks töötajaid, võiks aasta ringi proovida,” selgitab kaht väikelast kasvatav Susanna.

Varem Tõstamaa metskonnale ja RMK jahindusosakonnale kuulunud hooned toimisid pikalt peamiselt jahiliste majutuskohana. „RMK-st jäid need tühjaks, kinnistu pandi müüki. Vanaisa oli siin metsaülem ning ilmselt selle nostalgia tuules otsustas mu onu vana metskonnamaja soetada. Külalistele armastan rääkida, et see kohvik on siin põhjusel, et need puud on siin. Kui mina lastega koju jäin, hakkasime majale rakendust otsima. Vähesel määral pakume majutust praegugi, aga põhirõhk on kohvikupidamisel,” kõneleb perenaine. Jahimajaks olemise aegu meenutavad kohviku interjööri kaunistavad trofeed.

Kohviku klientideks on nii kohalik kui ka kaugem rahvas. „Tõstamaalt tellivad vahel lausa hulgi, ju siis meeldib. On möödasõitjaid, kes on meile juhuslikult sattunud, rahule jäänud ja järgmisel korral juba ette helistanud, et kõht on tühi, pange pitsa ahju, olen veerand tunni pärast kohal. Tullakse isegi teiselt poolt Varblat. Lähedal asuvast Munalaiu sadamast Kihnu praamilt tulijad ja sellele minejad on meie jaoks väga tänuväärne klientuur.”