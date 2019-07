Putukahammustusi ja haavu ravib kuusevaik

Kihulase- või parmuhammustusest tekkinud paistetuse ja sügeluse võtab kuusevaik või kuusevaigusalv kohe, kannalõhedest kaob valu ja need paranevad mõne päevaga. Ise olen määrinud kuusevaiku või -salvi ka puugihammustusele. Kuusevaik on üks meie looduse tugevamaid antiseptikuid.

Kuusevaik tuleb puust välja, kui koor on viga saanud või päikese käes lõhki kuivanud. Vaik kaitseb puud putukate, pisikute ja haiguste eest. Enamasti saab vaiku koguda vanadelt kuuskedelt. Sooja ilmaga on vaik pehme ja seda saab otse haavale või putukahammustusele määrida. Jahedama ilmaga vaik kuivab ja muutub kõvaks.

Kuusevaik kui haavaravim

Kuusevaik parandab haavu, lööbeid ja küüneseent. Kasutada tasub 6–7 kuud järjest ja iga päev määrida, aga see annab ka tulemust. Ravib hambajuurepõletikku, ohatisi, vistrikke, kanna- ja sõrmelõhesid, umbekasvanud sõrmeküüsi, hemorroide jpm. Kuusevaigusalviga on samuti ravitud vanu mädanevaid haavu, põletushaavu, lõike- ja torkehaavu, ekseeme, seda nii inimestel kui ka loomadel.

Kannalõhed saavad terveks ja valu kaob, kui neid esimesel päeval 3–5 korda salviga määrida. Paaril järgmisel päeval piisab 1–2 korrast, näiteks hommikul ja õhtul. Vaigusalv sobib loomadelegi haavade ja mädapaisete raviks. Salvi ei panda otse suure lahtise haava peale, vaid määritakse haava ümbrusse. Haava sidudes tuleb jälgida, et haav saaks hingata. Kui haaval on kärn peal, võib salvi otse sellele määrida. Mädaneva haava peale puistati vanasti pulbriks jahvatatud kuusevaiku.

Sulatatud kuusevaiguga raviti endisel ajal Eestis ja Soomeski hambajuurepõletikku, töödeldes hamba ümbrust vaiguga. Kuusevaiku on näritud nagu närimiskummi, et hambaid desinfitseerida. Alkoholiga segatuna võib kuusevaigust tinktuuri teha ja seda seespidiselt tarvitada tuberkuloosi ja põletike vastu ning neerude töö ergutamiseks, ent sellega tuleb ettevaatlik olla, sest vaik ärritab neerusid.

Raviks kasutatakse sulatatud kuusevaiku – suvel sooja ilmaga on vaik puu küljes sulanud, seda saab võtta ja otse haigele kohale panna. Hangunud vaik tuleb üles sulatada ja läbi sõela kurnata, alles siis nahale või haigele kohale määrida. Jahedas hakkab sulatatud vaik hanguma ja muutub kõvaks. Selle vältimiseks võib kuumutamise ajal vaigule lisada sama koguse õli või rasva. Vanasti lisati searasva, võid, isegi hapukoort või piima. Nõukogude ajal valmistati kuusevaigusalvi päevalilleõliga, sest muud polnud lihtsalt saada. Tänapäeval on kvaliteetseid taimerasvu ja -õlisid küllaga ning kasutada võib oliiviõli, palmirasva jm rasvaineid, mis pehmendavad nahka ja annavad salvile mõnusa konsistentsi. Traditsiooniliselt valmistatakse vaigusalvi 1 osast kuusevaigust, 1 osast rasvast ja 1 osast mesilasvahast. Aga salvile on lisatud ka rukkijahu või -orast.

Hea koguda talvel

Kuusevaigu tööstuslikuks kogumiseks viilutatakse puutüvele haavad ja kogutakse vaik anumasse. Ent see kahjustab puud. Mina olen vaiku kogunud just viga saanud puult, võttes seda ettevaatlikult tüve küljest, kuhu see on puuhaavast välja joostes kogunenud. Kasutada tasub laia otsaga nuga, sellega on kuivanud vaiku tüve küljest hõlbus eemaldada. Kogumiseks sobib ka väike pahtlilabidas või peitel.