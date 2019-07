Uida talu lehmad naudivad vabadust

Uida talu on Eesti Piimatootjate Ühistu liige, mille kaudu kogu piim praegu Leetu läheb, nii et realiseerimisega muret pole. Kokkuvõttes läheb Uida talus tegutseval perefirmal praegu hästi, mis aga ei tähenda, et hädasid poleks. Aastaid on oodatud, et suurelt maanteelt talu juurde viiv kruusatee kõva katte saaks ja talunikud mööda riigile kuuluvat teed tolmuvabalt sõita saaksid. „Höövlit näidatakse ka väga harva,” nendib perepea.

Edasisele laienemisele paneb piiri maaressurss, sest kogu oma maa on juba kasutusele võetud ning juurdegi renditud.

Teiseks ei saa normaalseks pidada olukorda, kus ühe Eesti mõistes keskmise suurusega piimafarmi omanik peab meie digiriigis mobiiltelefoniga rääkimiseks kõhuli elumaja teise korruse akna peale viskuma ja käe välja sirutama, sest levi enamalt jaolt ei ole. Aastaid on lubatud valguskaabel panna, aga lubaduseks on see jäänudki. Nõnda pole ka imestada, et ajakirjanikule antakse faktide täpsustamiseks igaks juhuks lauatelefoni number.

Liiga palju rumalaid nõudmisi

Ka lolli bürokraatiat ja rumalaid nõudmisi on palju. Näiteks peab veemõõtja olema taadeldud, ehkki vett võtab omanik oma maale kaevatud august ja vee tarve on üldiselt teada. Perenaine Sirje loeb ette terve rea formulare, mida pidevalt täita vaja. Nende hulgas on näiteks sotsiaal-, käibemaksu-, vee-, seemendus- ja jõudluskontrolli aruanded, aga veel palju muud. Nii et muudkui arvuta ja täida tabeleid. Ja ega abilisi pole ka kusagilt võtta.

Peremees Peeter meenutab, kuidas kord käis linnas kohtumas ühe töölesoovijaga, kes ütles, et ta tahakski maale puhkama tulla. Teisel värisesid jälle käed hirmsasti. Mõned tahavad pääseda prii öömaja ja söögi peale ja kui selgub, et seda ei saa, siis lasevad jalga. Praegu on pere siiski ühe tubli abilise leidnud.

Päevatöö kõrvalt jääb Aassalu pere liikmetel veel isegi aega hobidega tegeleda. Ema Sirje on ümbruskonnas tuntud oma küpsetiste poolest, mis ei jää alla paremate pagaritöökodade omadele. Poeg Ranno käib juba üle kümne aasta oma bändiga Rix tantsuks mängimas juubelitel ja pulmades, aga ka näiteks Pärnus Nikolai lehtlas. See võimaldab talutöödest mõnusat vaheldust ja on hobi, millele ei pea peale maksma, leiab mees selle lisaks ka kasuliku olevat.