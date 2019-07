Laupäeval toimub Kasepääl suur rääbisepidu

Tegu on heade Peipsi maitsete peoga, kus kõige tähtsamal kohal on Peipsi toit ja päeva peategelane taasavastamist vajav Peipsi rääbis.

“Aastaid on Peipsi järve kalavarudes olnud suur rääbiseauk, mis nüüd paaril viimasel aastal on hakanud jõudsalt täituma ning kõik võiksid taas nautida Peipsi rääbist. Selleks, et inimestele meelde tuletada, mis kala rääbis õieti on ja kuidas ta maitseb, kutsuvad Peipsimaa Kogukonnaköök ning Peipsi Toit võrgustik kõiki huvitatuid laupäeval, 20. juulil kogunema Kasepää laululavale Jõgevamaal,” teatasid korraldajad.