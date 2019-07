12 soovitust avatud talude päevaks

„Avatud talude päev on kujunenud väga populaarseks. Näiteks eelmisel aastal tehti 163 000 külastust ja suure huvi tõttu jooksis kokku ka avatud talude päeva veebileht.

Maaeluministeerium püüab sel aastal anda endast kõik, et nädalavahetus mööduks võimalikult probleemivabalt. Samas on ka külastajatel avatud talude päevaks valmistudes hea meeles pidada nõuandeid, mis tagavad, et päev oleks tore nii külalistele kui ka võõrustajatele,“ sõnas avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk Maaeluministeeriumist.