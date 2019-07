Kevadine heidutusjaht võib saada laiema haarde

Põllumajanduskoda saatis eelmisel nädalal Keskkonnaametile kirja, milles palutakse selgitusi seoses hanede heidutusjahi korraldamise kavatsustega.

„Kevadel ja sügisel Eestit läbivad rändlinnud on loomulik osa loodusest, kuid põllumeestele on üha suuremaks väljakutseks, kuidas tulla toime viimastel aastatel toimunud rändlindude arvukuse olulise kasvuga, mida kinnitab ka Keskkonnaagentuuri värske aruanne. Nii nagu põllumehed on olukorra leevendamiseks korduvalt teinud ettepanekuid lubada kevadise heidutusjahi pidamist, toetab ka Keskkonnaagentuur jahipidamise võimaluste laiendamist,“ selgitas põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

Kreeni sõnul nõustub põllumajanduskoda agentuuri hinnanguga, et energiarikastel põllukultuuridel toitumine parandab märgatavalt isendite sigimiseelset seisundit, mis omakorda suurendab sigimisedukust. Viimane aga aitab ainult kaasa hanede arvukuse kasvuga seotud probleemide suurenemisele.

Valgepõsk-lagle on EL Linnudirektiivi I lisa liik, mis tähendab tema ranget kaitset ning küttimise lubamist vaid erandkorras. Eesti jahieeskirja järgi võib teda küttida kahjustuskohas kahjustuste vältimise eesmärgil ning seda tõlgendatakse praegu küttimise lubamisega vaid konkreetsest kahjustuskohast ehk siis põllult.

„Loodame, et aruanne on Keskkonnaametile lõpuks ometi piisavaks argumendiks, et anda luba haneliste kevadise heidutusjahi pidamiseks – seni on amet korduvalt soovinud lisatõendeid heidutusjahi vajalikkuse kohta,“ lisas ta.