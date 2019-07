Pealinna massaažisalong kolib nädalavahetusteks kümblustallu

„Suvel on Tallinnas tunne, nagu õhkugi ei oleks,” kinnitab Toomas.

Ennekõike tahtsid sellist pool-ajast-maal-ja-pool-linnas elustiili asjaosalised ise. „Selgub, et me saame sellist eluviisi endale lubada, sest võimaldame seda ka teistele,” arutleb Ülle.

Sõbralikud loomad

Nüüd ongi Ülle ja Toomas oma elu ja töö jaganud Tallinna ja Kolu vahel. Maatalus ollakse näiteks reedest esmaspäevani ja ülejäänud aja pealinnas. Suvi toob sellesse rutiini muidugi muudatusi, kord on perenaine Tallinnas ja peremees Kolus, siis jälle kahe päeva kaupa vastupidi. Kõik on vastavalt vajadusele.

Kindel on see, et päris ilma inimeseta talukohta pikaks ajaks ei jäeta: kanad-pardid tahavad kantseldamist ja maaelu linnalastele – Toomase ja Ülle tütrel on moodustunud lausa järjekord linnasõpradest, kes temaga järgmisena võib kaasa tulla – tutvustamist.

Sulelistel ja karvastel tõuloomadel on selles talus oma roll: näha ilusad ja eksootilised välja ning võtta kümblushuvilised sõbralikult vastu. Mustal kukel (Ayam Cemani, täiesti must indoneesia keeles) on sellest muidugi oma arusaam. Ülisõbralikud on aga pere neljajalgsed lemmikud eesotsas pikakarvalise küülikutaksipreili Klaara ja Tai kassi Luulega.

Kolu kümblustalu avas esimestele klientidele uksed aasta tagasi suvel. Avas ennekõike majutusasutusena. Praeguseks ollakse jõudnud sinnamaale, et väljatöötamisel on teenusepaketid. Maja esimesel korrusel on protseduuride tuba – Toomas ja Ülle pakuvad kahe peale klientidele peaaegu 20 liiki massaaži. Koostöös Kolu küla koduloouurija Ülo Ormusega kavandatakse hingekosutusretki lähedal asuvale hiiemäele.

Ülle Dreifeldt tunnistab, et nende Tallinna kliendid on mõtte Kolusse massaaži saama tulla võtnud vastu heal meelel. See on väljasõit ja puhkus. Vaikus ja rahu.

Ülle Dreifeldt lisab, et nende talu juures puudub valgusmüra ehk tähistaevavaatlused on täiesti võimalikud. „Meil on siin õhtuste udude aed, põldudelt on jõe poole liikumas udulaamad ning õhtuvalguses on vaatepilt maagiline ja maaliline,” kirjeldab ta. „Puudub valgus-, heli- ja inimmüra.”

Öömajale saab maksimaalselt jääda kümmekond inimest. Nii palju on voodikohti.

Kahekorruseline saunamaja

Nagu öeldud, on Kolu kümblustalus omajagu tehtud ja tehakse veelgi, näiteks on ehitamine pooleli erilises elamussaunas.

Kunagisest kokkukukkunud maakivikeldrist on PRIA toetuse abil saanud eriline saunamaja. Esimeselt korruselt leiab WC, riietus- ja puhkeruumi. Leiab ka kerise ehk alumine korrus on ühtlasi kerise kütmise ruum.

Trepp läheb üles pesemis- ja leiliruumi. Sealt pääseb terrassilegi.

Eeskuju kahekorruselise sauna ehitamiseks said Ülle ja Toomas Soomest. Et kütmisruum on alumisel korrusel, on leil asjaosaliste sõnul erilisem, mahedam, sest jõuab leiliruumis olijateni viitajaga. „Leil on hästi pikk ja kuumus ei tapa,” selgitab Toomas Raju.

Saun ei ole selles talumajapidamises vaid ihuharimiskoht. Ülle Dreifeldt arutleb, et kui talus ei ole sauna, napib seal tegevusi. „Üks põhjus, miks meil seda sauna just sellisel kujul vaja oli, on soe põrand. Soovime saunaruumis massaaži teha ja inimeste otsas tallata,” avaldab Ülle. „Sel põhjusel ei tulnud lava püsivalt kahetasandiline – et jaguks põrandapinda. Loomulikult saab massaaži teha lavalgi, kuhu mahuvad ära ka pikemad mehed.”

Sauna juurest leiab saarekesega ringikujulise tiigi, mis võimaldab 110 meetrit ringiratast ujuda või niisama vees solberdada. Ega kümblustalus muudmoodi saakski.

Ülle Dreifeldt ja Toomas Raju ootavad kliente. FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Siin-seal on kiiged, pingid, kümblustünn, maakividega vooderdatud lihaküpsetamisauk ja palju muud.

Ülle ja Toomase koolilapsest tütar Loona on juba piisavalt iseseisev, et sõita rongiga pealinnast kas Türile või Kärusse, kus vanemad autoga peatusesse vastu tulevad. Ülle ja Toomas tunnistavad ausalt, et nad mõtlesid lapse talulähedasse Laupa põhikooli panemise peale. Et aga selle erilise mõisakooli arvatav saatus on saada algkooliks, võttis see vanematelt koolivahetuse huvi ära. Tütre praegune kool on pealinnas, seal on ka hulk huviringe. Seega vähemalt niikaua, kuni tütar on koolilaps, vanemad päriselt Kolusse kolida ei saa. Isegi kui tahaks.