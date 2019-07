Rukola – täiesti erinevad salatitaimed

Meie kaubandusvõrgus saab osta nii müür- kui ka võõr-liivsinepi seemneid, kahjuks sageli rukola sildi all. Alati tasub vaadata ka taime ladinakeelset nime, mis on igal seemnepakil kohustuslik kirje.

Põld-võõrkapsas

Eri keeltes tuntakse seda taime paljude nimetuste all: inglise keeles rocket ja arugula, prantsuspäraselt roquette, itaalia keeles rucola, hollandi keeles raket jne. Rukola pärineb Vahemere-äärsetelt aladelt, ent juhusliku tulnuktaimena kasvab põld-võõrkapsas ka Eestis: esimest korda leiti seda 1957. aastal Valgast raudtee lähedalt.

Põld-võõrkapsas (Eruca vesicaria) on üheaastane, seeme idaneb väga kiiresti ja võrseid saab tarvitada juba paari­kümne päeva pärast. Kastmisega ei tohi koonerdada ega liialdada. Muld peaks olema kogu aeg parajalt niiske.

Avamaal kasvatades võib suve jooksul teha paarinädalase vahega mitu külvi, siis on kogu aeg värskeid lehti võtta. Toiduks tarvitatakse põhiliselt lehti, seemned on aga väga head toidu maitsestamiseks.

Võõrkapsa lehtedel on mikro­organisme hävitav toime. Need soodustavad seedenõrede eritumist ja vee eemaldamist organismist. Lehtede kibeka piprase maitse põhjustavad nende söömisel ja seedimisel tekkivad sinepiõlid.

Liivsinepid

Liivsinepite looduslik levila on Euroopa, Vahemere maad ja Mikroneesia. Võõr-liivsinep ehk püsik-liivsinep (Diplotaxis tenuifolia) on mitmeaastane püsik, mida sageli kasvatatakse ka kui üheaastast. Ta kuulub ristõieliste sugukonda ja kapsasrohu perekonda (Brassica), kuhu kuuluvad ka kõik meile tuntud kapsad, rõikad, sinepid, kaalikas ja raps. Looduses on liivsinepit 30–35 liiki.