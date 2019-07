Arbuusi- ja melonitaimede suvised hooldustööd

Kolme-nelja nädala pärast tasub proovida lehe kaudu väetamist. Müügil on mikroelementide vedelsegud, mis tugevdavad taime vastupanuvõimet nii kahjuritele kui haigustele. Soovitan neid kasutada, need sobivad just mahepõllundusse.

Kui taimed hakkavad õitsema ja ilmad on piisavalt soojad, eemaldatakse katteloor. Kui aga ööd on jahedad ja temperatuur teinekord alla kümne kraadi, on soovitatav taimed katta uuesti kattelooriga, see mõjub taimedele hästi.

Kui on oht, et tugeva vihmaga võib kaasneda rahe, on samuti katteloorist abi, selle all jäävad taimed terveks.

Avamaal tolmeldavad mesilased taimi väga innukalt. Melonitaimedele tekib hulgaliselt vilju ja enamasti valmivad kõik. Arbuusitaimele võib soovi korral alles jätta viis-kuus vilja. Isas­õisi võib ära võtta, aga midagi ei juhtu, kui seda ei tee.

Kastmist suurt ei vaja

Täiskasvanud taimed ei vaja kastmist, piisab sademetest. Kui on aga väga tugev põuaperiood, vajavad taimed kastmist ja vihmutamist, eriti melon.

Arbuusitaimede viljastumist võivad häirida kehvad ilmastikutingimused. Sel juhul võiks taimi lehe kaudu väetada magneesiumsulfaadiga (õpetus on pakendil).

Meloneid saab hakata peenralt korjama juuli lõpus või augusti alguses, arbuuse enamasti augusti alguses.

Seniajani, kui taimed veel ei kata peenarde vahesid, on soovitatav peenravahed hoida umbrohust puhtad ja kobestatud. Kui taimed kasvavad ja peenravahe täitub, ei ole hea taime varsi enam liigutada, sest see ei meeldi neile.

Taimede kasvuperioodil on vaja jälgida haiguste levikut, seni olen täheldanud üksikutel juhtudel antraknoosi (Glomerella lagenaria) levikut. Haigust põhjustavad ebasoodsad ilmastikutingimused. Haiguse levikut saab ära hoida viljavahelduse rakendamisega, samuti tuleb vältida taimede istutamist liiga tihedalt. Haigestunud taimed närbuvad ja viljad on mõru maitsega.

Kui viljade valmimise ajal on palju vihmaseid päevi, tasub viljade alla panna puulaste. Viljade lõhenemist põhjustavad liigne sademete hulk või kastmine ja saagikoristusega hilinemine.

Saagi koristamine

Arbuus on valminud, kui selle vars on kuivanud ja vastu koort koputades kostab ilus kõlav heli. Küps vili on läikiv, vastu maad asuv külg on kollane.