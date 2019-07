Lavendel rahustab närve

Aastaid tagasi oli lavendel ainult peen väljamaa ravimtaim, mida mõni tähtis inimene kuskilt teiselt poolt piiri oli ostnud. Kliimamuutuste ajastul on ka Eesti suved soojemad ja päikesepaistelisemad, inimesed vabamalt liikuma hakanud ning tähkjas lavendel on saamas siinsete inimeste lemmikuks.

Eestimaist lavendlit korjame ikka oma tarbeks. Vahemere maades aga kasvatatakse lavendlit farmaatsia- ja toiduainetööstustele. Tööstuslikult saadakse äsja puhkenud õitest antiseptilist eeterlikku õli (kuivatatud õites kuni 4,5%), millel on tugev rahustav toime nii sissehingamisel kui ka vannivee lisandina: võtab maha liigsed pinged ja väsimuse.

Lavendli õisi tasub korjata ja kuivatada meilgi, hoolimata sellest, et põhjamaades jääb eeterlike õlide sisaldus neis tunduvalt väiksemaks. Seevastu on oma aia lavendli lõhn ja maitse hoopiski kodusemad ja meie organismile mõnusamad.

Lavendliõli rahustab närve, tõstab meeleolu ja lõdvestab lihasepingeid. Õli aitab ülepingest põhjustatud peavalu vastu, eriti kukla piirkonnas. Puhast lavendliõli (Oleum lavendulae) saab osta igast apteegist. Seda tilgutatakse aroomilampi, unepadjale või kaisukarule, piisab kolmest kuni kaheksast tilgast. Õli kasutatakse massaažiõli hulka segatuna ja hõõrutakse sellega sisse valutavad lihased, väga hästi mõjub õlavöötme- ja turjalihaste valude korral. Tore on ka pesukappi panna lavendli lõhnakotikesi, nii värske lõhna tekitamiseks kui ka koide meelehärmiks.

Meie koduaia lavendlitestki saab eduliselt lavendliõli valmistada: pool klaasi kuivi lavendliõisi, 1,5 klaasi jojoba- või nisuiduõli. Õied tuleb valada õliga üle, et need oleksid kaetud. Segu jätta nädalaks sooja kohta seisma ja iga päev korra loksutada. Seejärel kurnata õli läbi õhukese linase riide ja panna tõmbama uute õitega. Õisi võib ka sagedamini vahetada, näiteks üle kolme päeva ja seni, kuni oleme saanud piisavalt tugeva lavendlilõhnaga õli. Valmis lavendliõli hoida tumedas pudelis külmkapis. Seda õli sobib enne vanniminekut vannivette valada ja pärast nahale määrida. Saunaskäigul on samuti paslik seda nahale kanda.