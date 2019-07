Hirmust loodud taluliit tegutseb siiani

Türi taluliidul täitus 25 aastat tegutsemist. Koit Teder, kui kaua teie kui praegune taluliidu üks juhtidest olete liiduga seotud olnud?

Asutajaliikmete seast mind tõesti ei leia. Olen taluliiduga seotud 1990ndate teisest poolest ehk mõni aasta hiljem. Olin sel ajal ettevõtjana veoteenuse osutamise kõrvalt alustamas isatalu Ale talumajapidamisega ehk harisin vaid mõnda hektarit põldu. Veoteenuse maht jäi aga järjest väiksemaks ja hing tõmbas aina põllu poole. Talukoht oli tagastatud ja isa loovutas selle mulle. Ja kui naaberküla mees Toomas Nerep taluliitu kutsus, siis läksin.

Miks te läksite?

Olen taluliidu olulisusele läbi aastate mõelnud ja jaganud selle justkui kolme etappi. Algas kõik kartusest, et Türi piirkonna talunike huvid ja soovid jäävad Järvamaa talunike liidus kaitseta. Nüüdseks Järvamaa liitu enam polegi, aga meie eksisteerime. Algne protest liitis sedavõrd, et asutajaliikmeid oli 64. Hiljem lisandus neid veelgi ja hiilgeaegadel on meid olnud peaaegu sada.

Liikmelisus oli tähtis abi saamiseks. Seda tõdes asutamiskoosolekul 6. jaanuaril 1993 üks asutajaliikmetest Lembit Rõõmussaar, kui ütles, et sa ei saa uut labidat, rääkimata korralikust tehnikast, kui sul pole oma seltsi. Tänu tolleaegsele Türi vallavanemale Udo Kalamannile, kel saksa keel suus, tuli Saksamaalt meile liitu ikka omajagu kasutatud tehnikat. Oli talude ülesehitamise ja abi jagamise aeg. Meie Taikse taluselts sai näiteks teraviljakombaini ja haakeriistu.

Teise ajastuna taluliidus mäletan koos tegemiste aega. Sellesse ajastusse jäid koolitused taluperemeestele, mida korraldas Eesti Talupidajate Keskliit ehk ETKL. Aktiveerusid taluperenaised, tegutses Liidrite kool, korraldati parimate talude konkursse, kus meiegi liidu talud noppisid tunnustusi. Saadi kokku nii suvistel talupäevadel kui sügiseti lõikuspidudel.

Praeguseks oleme jõudnud aega, kus toetame ETKLi meie õiguste eest seismisel. Tal on, kellele toetuda ühtse põllumajanduspoliitika kujundamisel kuni Eesti riigi seaduste regulatsioonini välja. Oleme üks siiani tegutsema jäänud taluliitudest, kelle koondatud põllumehe sõnale saab ETKL toetuda. Paljud on tegevuse lõpetanud.

Miks Türi kandi talumehed on jäänud koos käima?

Missiooni pärast. Ausalt, tuleviku küsimus oli tänavu kevadel toimunud üldkoosolekul päevakorras ja sellele järgnes üsna pikk mõttepaus. Keegi meist ei osanud sellele selget vastust anda. Nii tegutseme edasi ühe meie liidu liikme, Toomas Lepindi ütlusele tuginedes, et olime liidu liikmed, oleme ja jääme nendeks tulevikuski. Liidust on olnud lahkujaid ja viimased liitumised on jäänud paari aasta tagusesse aega. Praeguseks on meid nimekirjas 32, kuid meie üritustel käi palju rohkem taluperesid. Et meil pole eesmärki taluliidu liikmeskonda pealesunnitult suurendada, ei agiteeri me kedagi liikmeks astuma. Nii on liikmete keskmine vanus üsna pea pensioniiga.

Millist tulevikku näete taluliidule?