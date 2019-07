Hof Podise veinid koguvad tuntust

Nii on see ka Pärnumaal Pootsi mõisas Hof Podise kaubamärgi all valmivate veinide puhul. Siinne veinimeister Marko Põldsam on suutnud paljudele tõestada, et suurepärane vein ei pea olema tehtud viinamarjast, väga hea tulemuse saab kodusest mustast sõstrast, mustikast, vaarikast, maasikast, kirsist jne. Katsetamisruumi jagub.

Perekondlik ettevõtmine

Pärnust poole tunni jagu Tõstamaa poole sõites jääb paremat kätt esinduslik Pootsi mõis. 1939. aastal ostis selle baltisaksa parun Maydellilt ära edukas eesti rahvusest ärimees Hans Põldsam, kes pidas Pärnus mitut hotelli ja kohvikut ning varustas Pärnut läbinud laevu toiduainetega. 1941. aastal lasti tegus mees nõukogude võimu korraldusel maha, abikaasa Maria aga saadeti Siberisse. Kolm poega jäid tädi kasvatada. Vara mõistagi riigistati, mõisahoonesse suruti ühismajandi masinad ja klassitsistlikus stiilis hoone ehitati robustselt ümber.

Aastail 1962–1997 tegutses mõisa peahoones kohalik põhikool. Valitsejamajas oli algkool veel 2004. aastani, siis suleti seegi. Tiit Vähi valitsuse ajal 1997. aastal tagastati Pootsi mõis Hans Põldsami poegadele. Pärast üsna pikka vaikuseaega sai mõisa peahoone viis aastat tagasi uue katuse, kaks-kolm aastat tagasi asuti mõisahooneid seestpoolt korrastama. Nüüdseks on väga palju ära tehtud, lisaks avarate ruumide renoveerimisele on kodu- ja välismaalt hangitud mõisaajastusse sobivat mööblit ning keldrikorrusel toimetab väike veinitehas.

„Eks ta selline perekondlik ettevõtmine ole. Tänane mõisahärra on meie isa ehk Hans Põldsami poeg Ants Põldsam, kes hoolimata soliidsest east praegugi energiliselt mõisaala ja -hoonete korrasolekusse panustab,” on Antsu pojal Marko Põldsamil põhjust rõõmu tunda. Hoone renoveerimisel on abiks olnud teisedki vennad – Vahur ja isa järgi nime saanud Ants, kellest viimasel on olnud kõige rohkem võimalust ja julgust mõisa renoveerimisse raha paigutada.

„Iseküsimus oli, mida suure mõisakompleksiga peale hakata, selle ülalpidamine on kulukas. Hotelle ja konverentside pidamise paiku on Pärnus küll ja veel. Üritusi korraldame siingi, on toimunud kontserte, etendusi, laatasid, kokkutulekuid, 10. augustil leiab siin taas aset vanade autode kokkutulek ja nädal hiljem annab etenduse Vanalinnastuudio. Aga ainult üritustele keskenduda pole mõtet. Kuna mina olen oma osaühinguga Manosun aastakümneid tootnud maiustusi ja selle kõrvalt olnud suur veinihuviline ning käinud sadades veinimõisates, otsustasime käivitada veinitootmise.

See on tohutult põnev valdkond, kus teadmisi antakse edasi põlvest põlve. Lisaks on oluline roll tunnetusel, sest kindlad valemid ja retseptid veini valmistamisel ei kehti, samas kohas kasvanud marjadest ei saa kahel aastal järjest samasugust veini. Nii nagu on erinevate omadustega aastakäigud viinamarjadel, on see ka mustade sõstarde ja teiste kodumaiste marjadega, millest meie siin veini toodame.