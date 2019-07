Erivajadustega inimesed teevad tänuväärset tööd

Suureks mureks on aga just need inimesed, kes kasvavad kodus oma perekonna juures. Tihtipeale nähakse nende inimeste tööle suunamist kui kiusamist. Kodus ei usuta, et erivajadustega inimene millekski võimeline on, ja nii tehakse ka väiksemad asja ette-taha ära. Piirisilla sõnul on isegi perearste, kes millegipärast keelavad inimestel tööl käia. „Ometi on meie peaaegu kümneaastane praktika näidanud, et töö tegemine, sellega kaasnev rutiin, eesmärk ja sotsialiseerumine mõjuvad tervisele suurepäraselt! Inimesed on liikuvamad, rõõmsamad ja ootavad uusi tööpäevi elevusega,” kirjeldab Piirisild. „Kuidagi võiks tööle saada need inimesed, kuid selleks on vaja, et keegi neisse usuks! Kõik algab kodust.”