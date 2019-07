Edukas talu nõuab kogu pere panust

Tegu on ainsa ida-friisi lambaid pidava taluga Eestis ning talus on sadakond lammast, lisaks 30 kitse. „Lambapiimal on huvitav omadus – see kaotab kitsepiima maitse,” üllatab Priit Tähe. Nimelt segatakse juustude valmistamisel lambapiima sisse ka kitse oma. „Ka traditsiooniliselt ei tehta fetajuustu täielikult lambapiimast, vaid seda segatakse kitsepiimaga,” täiendab Kaisa Tähe.

Talu kasutab moodsat Kreekast ostetud Milkplani lüpsisüsteemi, nüüdseks on perenaine ka masinate maaletooja.

Mullu võitis nende naturaalne lambapiimajogurt parima talutoidu tiitli ja sel aastal kuulutati nende mango-lambapiimajogurt samal konkursil parimaks piimatooteks. Peagi on lootust Männiku piimalammaste jogurteid ka ühest jaeketist osta.

Laatadel kohtab aga nii suuri kui ka väikeseid lambapiimajäätise fänne. Priit Tähe meenutab naerdes, kuidas Saaremaal ühel laadal pistis mõni laps kinni kümme jäätist.

Üks müüt veel. Pererahvas on kokku puutunud arvamusega, et kits ja lammas on vaese inimese loomad. „Kreeklased, kes meil külas käisid, imestasid seda kuuldes ja ütlesid, et isegi Zeus kasvas kitsepiimaga,” sõnab Kaisa. „Maailmas on kaks eliitpiima – ja lambapiima peetakse esikohal olevaks,” võtab Priit Tähe kokku.

Peremees Priit Tähe näitab Kreekast ostetud lüpsiplatsi, mille maaletoojaks on nüüd perenaine Kaisa Tähe. FOTO: Kadri Suurmägi

Lapsepõlveunistus sai Karula kuplite vahel tõeks

Mooratsi talu noor peremees Mehis Visnapuu meenutab, et tema oleks hea meelega juba lasteaialapsena tulnud vanaisa tallu toimetama. Tema soov on nüüdseks täitunud – 2007. aastal tuli ta Lääne-Virumaalt Valgamaale elama.

Kui alguses toimetas ta talus koos vanaisaga, siis peagi juba ise peremehena. Praegu 28aastane talunik tegeleb Valgamaal Lüllemäe külas maheda teravilja ja herefordi tõugu lihaveiste kasvatamisega.

Kui kodutalus on tal olenevalt aastast 30–40 amme, siis lisaks panustab ta pere tegemistesse ja koos samas piirkonnas talunikuna tegutseva isaga saadetakse sügisel lautadesse umbes 500 looma. Talu juurde kuulub 200 hektarit haritavat maad.

Kodutalu juures karjatab ta lihaveiseid maalilistel Karula maastikel, karjatamine on vajalik maastike hooldamiseks ja kasulik lihale. „Restoranid kiitsid, et loomade liha on väga hea just mitmekesise toidu pärast,” lisab Visnapuu, kes turustab liha Liivimaa Lihaveise vahendusel.

Lisaks Karula kuppelmaastikule on tema veised näinud ka merd ja hooldanud Pärnu rannaniitusid, praegugi on seal umbes 160 looma.

„Me oleme pereettevõte ja proovime võimalikult palju ise ära teha,” pole tal enda sõnul seetõttu agroturismist huvitatutele oma tegemiste tutvustamiseks ehk nii palju aega, kui oleks uudistajatel soovi. „See on nagu pooleldi hobi ka, tahadki ise tööd teha,” põhjendab ta.

Lisaks veistele on tema kodutalus hobused, kellega tegeleb õde. Visnapuu pakub õppuritele võimalust käia talutööd õppimas ja tegemas.

Mehis Visnapuu on ka väga aktiivne MTÜs Eesti Noortalunike Liit ja eelmisel sügisel asus ta taas kooliteele Järvamaa Kutsehariduskeskuses.

PS. Kui satute Mooratsi tallu, tervitab teid teiste seas kaks taksikoera, kellest üks, Bob, ei jää peremehest maha ka siis, kui mees traktorikabiini läheb.