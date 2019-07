Sindi hakkas kasvama

Tori vallavanem Lauri Luur kinnitab, et madalseisust on valla koosseisu kuuluv linn üle saanud, elanikkonna arv kasvule pööranud ning potentsiaali jagub küll ja veel. „Sindi suurimad plussid on Pärnu jõgi koos oma kõrge liivase kaldapealsega, ajalooliste hoonete pärand ja elukeskkond,” kirjeldab ta, „Eesmärkideks on maine parandamine, muinsuskaitseliste hoonete jõuline korrastamine ja eksponeerimine ning uue sisu toomine väärtuslikesse, kuid tühjaks jäänud vabrikuhoonetesse. Selleks tuleb väga palju tööd teha.”

Pankroti valus jälg

Sindi maine on kehvapoolne, Luur tõdeb, et vabriku pankrot jättis tugeva ja pikalt püsinud jälje. „Linna toimimine ja areng olid suurtööstusega tihedalt seotud ning asi läks pankroti järel tasakaalust välja. Negatiivne võimendus teistessegi eluvaldkondadesse,” selgitab vallajuht paradoksi, et Pärnu ja Sindi vahele jääv Paikuse vald on edenenud mühinal, Sindi aga mitte. Selle põhjuseks ei saa kuidagi pidada asjaolu, et Sindi asub Pärnust mõni kilomeeter kaugemal kui Paikuse osavallakeskus, tänapäeval pole see mingi vahemaa.

Puid, rohealasid ja parke on siin palju. Nende hooldamine on paras proovikivi. Üksnes niidetava ala suurus on 70 hektarit.

Just sel aastal on linna elanikkonna kahanemine lõpuks peatunud, vastupidi – 2019. aastanumbri sees on elanike arv kahekümne võrra kosunud, juuni lõpu seisuga elas siin 3780 inimest. „Tõenäoliselt on sel mitu põhjust: rajatud on korralik kergteede võrgustik, Tori maantee sai korda, sisuliselt kõik tänavad on tolmuvaba katte all jne. Pärnu ja Paikusega võrreldes on Sindis kinnisvarahinnad soodsamad, seda nii kortereid kui maju silmas pidades. Usun, et Sindi elanike arv kasvab kümne aasta jooksul viie tuhandeni,” teeb Luur julge pakkumise.

Sindil on elukeskkonnana oma eripära, mida näiteks Paikuse uuselamurajoonidest Luuri kinnitusel otsida ei tasu. „Siinsete hoonete seast võib leida tõelisi pärleid, millest osa on küll veel kehvas seisus, aga originaalilähedase taastamise järel saavad neist väga uhked majad,” mõtiskleb vallavanem. „Olen kindel, et Sindit hakatakse elupaigana peagi kõrgelt hindama ja kinnisvarahinnad tõusevad. Kõik on omavahel seotud, kui arenguplaanid hakkavad teostuma, saab Sindist hinnatud koht. Siin on Eesti vanim, 125aastane lasteaed, kool, kauplused, pagariäri, kohvik, perearstikeskus, sotsiaaltöökeskus, autoteenindused, sportimisvõimalused jne – sisuliselt kõik vajalik. Kõige tähtsam on tühjaks jäänud hoonetele uus sisu anda.”

Kui veel pisut negatiivsest rääkida, siis elanike tuju ja ühtlasi linna mainet rikuvad Sindi liini teenindavad Atko Bussiliinide oma aja ära elanud „uunikumid”, mis eriti talveperioodil üles kipuvad ütlema. Pärnus sõidavad juba ringi uued nägusad liinibussid, oktoobrist toob Atkogi lõpuks liinile uued bussid ja mure saab murtud.

Väärtuslik peab säilima