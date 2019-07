Tasuta bussid viivad avatud taludesse ka sel aastal

„Kui juubelilaulupeole sõitis kogu eesti rahvas pealinna, siis avatud talude päeval sõidab kogu eesti rahvas maale oma juurte juurde. Põllumajanduskoda aitab juurte juurde jõuda neil inimestel, kellel puudub eratransport, korraldades selleks linnadest kuus bussireisi kokku 300 inimesele. Tore on näha, kuidas linnarahvas oma lastele näitab, kus kasvab vili ja kust tuleb piim. Tõsiasi on, et Eesti maa elab ja toidab,“ sõnas Vahur Tõnissoo, EPKK juhatuse liige.