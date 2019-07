Jahimeeste kokkutulek toimub tänavu lennuväljal

"Sel aastal pühendume kokkutulekul rohkem koostööle erinevate partneriga, näiteks Kaitseliiduga teeme senisest enam koostööd,“ sõnas EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja lisas, et paljud jahimehed on ka aktiivsed kaitseliitlased, seega on riigikaitse liidu jaoks edaspidises koostöös oluline teema.