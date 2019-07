Esimene aasta vanas aias

Vana aia korrastamine on küllap raskem kui uue rajamine. Kui alles jäävad vanad hooned, eeldavad need looduslähedasemat ümbrust kui see, mida näeme uute elamupiirkondade kruntidel: kivised parkimisplatsid, sirged plaaditud teed, elupuuhekid ja istutusalad hetke moetaimedega, mida pakuvad kõik suured taimemüüjad.

Ja samas on ka vastupidi: kui lammutate vanad ja ehitate uued hooned, on senist haljastust nendega keerukas sobitada. Ehitamine tähendab ka suuri kaeve- ja pinnasetöid ja need muudavad paratamatult aeda. Enne suuri muutusi tasub jälgida, millised on valdavad tuuled, mis nende eest kaitseb ning kus on teie aia päikselised ja varjulised paigad. Kui vana aia korrastamine tundub liiga raske, leidke appi aiakujundaja, kellega teie mõttelaad sobib. Õnneks on vist nii, et keegi, kes hindab a­inult uut, endale vana kohta ei ostagi.

Omapära tasub hoida

Vana maakodu juures annavad paigale kõige rohkem omapära põlispuud, nad on maamärgid, mida koju tulles näed juba eemalt. Põlist ja kestvat on meie elus ülivähe. Haruldased on nüüd ju peredki, kes on meie ajaloo kiuste saanud samas talukohas järjest elada kolm põlve või kauem. Selle võrra on meil ehk lihtsam uuendusi teha: segamas pole nostalgilisi mälestusi laadis, et selle või teise puu istutas juba vanaisa …

Kauakestnut ja väärtuslikku on siiski võimatu samaväärsega asendada. Puid, mida praegu istutame, näevad sama võimsana alles lapselapsed.

Põhja- ja Lääne-Eestis ning meie läänesaartel võib kodu ümbrusest avastada isegi hariliku käoraamatu jt käpalisi. FOTO: Erakogu

Muidugi võivad vanad puud tormiga murduda, nende oksad lõhuvad katust ja juured murendavad vundamenti. Läbimõtlemata raiega võite aga palju kurja teha ja end isegi ilma jätta miljööst, mille pärast just see koht teile meeldima hakkas. Seda esmast meeldimistunnet, mille kodukoht tekitas, tasub püüda meeles hoida ja säilitada. Suure pärna õitseajal on kogu õu tema lõhna ja mesilaste suminat täis. See ju korvab lehtede riisumise vaeva ja varju, mida puu ehk aiale heidab. Avaral õuel on palaval päeval väga mõnusad varjulised puhkekohadki. Aiaväravas kasvav pihlakas on ilus nii õitsedes kui viljakobaraist punades, uskumuste järgi hoiab pihlakas meist halva eemal.

Mida võtta, mida jätta

Sedalaadi asjade pärast tasub koduõue vanu puid jälgida terve aasta: kui olete neid näinud igal aastaajal, siis teate, mis on nii võimas ja elujõuline, et tuleb kindlasti alles jätta, ja mis on nii niru või ohtlik, et õige on see maha võtta. Suures aias, kus ruumipuudust pole, saate valikuliselt rohkem puid alles jätta.