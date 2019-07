Nutiseadmed aitavad teed otsida

Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder räägib, et sihtkohtade leidmiseks on eri rakendusi ja veebilehti, kuid Google Maps on rakendus, millest võib kõige enam kasu olla, pealegi on see enamikus telefonides juba ostes sees.

Seal saab kasutaja otsida sobivat sihtkohta ja valida, kas soovib kohale jõuda jalgsi, ühissõiduki või autoga. „Peale selle aitab rakendus kasutajal enda asukohta näha ja nii on eksimise puhul lihtsam koduteed leida,” selgitab Teder ja lisab, et kui on plaan minna metsa, tasub alati lähedastele öelda, kuhu minek ja millal on plaan naasta.

Tele2 spetsialist Silver Tilk räägib, et inimeste seas seni kõige enam kasutatav Google Maps suudab arvestada liiklusolude ja -viisidega. Autojuhtide uueks lemmikuks on saamas Waze, mis erineb Google Mapsist näiteks politseihoiatuste poolest.

„Kuna GPS võib tihedas padrikus segadusse sattuda, tasuks eelnevalt valmis vaadata, kus asjad üksteise suhtes asuvad. Näiteks kus on järv auto­tee suhtes. Kuspool on mäe järsem nõlv. Kui pargite auto tee äärde, on hea mõte Waze’i äpis parkimise asukoht salvestada, nii leiate hõlpsalt tee tagasi autoni,” soovitab Tilk.

Tihtipeale avastame ringi sõites, et telefoni aku hakkab tühjaks minema ja hädasti oleks vaja nõu, kuidas need viimased 10 protsenti võimalikult kaua vastu peaksid. Tilk ütleb, et alati on nutikas akupank taskusse pista, aga muudel juhtudel aitab hädast välja telefoni lennurežiimile lülitamine, ekraaniheleduse maha keeramine ja ebavajalike äppide sulgemine. „Telefoni aku tühjeneb nõrga internetilevi puhul võrdlemisi kiiresti, kuna seade otsib pidevalt levi,” lisab ta.