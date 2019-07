Suvi kutsub loodusesse

Kirglik matkaja Mart Objartel soovitab uusi sihtkohti otsida RMK kodulehelt, kus eraldi lehekülg „Loodusega koos”. Sealt saab valida üle Eesti õppe- ja matkaradu, lõkkekohti, metsaonne, telkimiskohti ja muud põnevat. Kui kasutada otsingut mobiiltelefoni vahendusel, saab soovitud kohal klikkides Google Mapsile, mis juhatab otse valitud kohale.

Objartel on seda riigimetsa rakendust palju kasutanud ja kiidab kasutusmugavuse igati heaks. Vahel juhtub, et loodusest on mõni teemärk kadunud ja siis on hea nutiseadmest kontrollida, kas oled ikka õigel teel.

Rakenduses on iga sihtkoha juures kirjas, mida seal teha saab. Näiteks kas tohib grillida või kui palju autosid parkima mahub. Nii saate juba kodus diivanil lesides ettekujutuse, kas teile seal üldse meeldiks olla. „Kui ma mõnda matka olen planeerinud, olen ikka info sealt läbi lugenud ja pilte vaadanud. Või näiteks uurinud kaardilt, kas mõni veekogu on ligidal,” kirjeldab Objartel ja soovitab veel uurida valdade ja maakondade kodulehti, sealtki leiab infot kohalike vaatamisväärsuste kohta.

Kes aga ei osaka valida piirkonda, kuhu sõita, sel soovitab Objartel minna avastama näiteks Kõrvemaad, kus on palju RMK matkaradu ja telkimiskohti ilusate järvede kaldal. Enamik matkaradu on ka rattaga läbitavad.

Mere äärde!

Keskkonnaameti looduskaitse nõunik Kaja Lotman tõdeb, et suvel kisub meie inimesi lausa magnetiga mere äärde, aga kuna väikesaared on niigi ülekoormatud, soovitab ta minna avastama hoopis läänerannikut. „Eestis on imelisi vaikseid kohti, kus külastajaid ei ole liiga palju. Kui tahetakse hoida siiski mere lähedusse, soovitan tutvuda lähemalt eelmisel aastal koos naabrite lätlastega loodud Ranniku matkaraja kodulehega,” pakub ta.

Lööge internetiotsingusse „Ranniku matkarada” (Baltic costal hiking) ja saategi vihjeid matkamiseks Läti ja Leedu piirist Tallinnani.

Kogu selle teekonna suudaks läbi käia vaid tõeliselt karm matkaja, aga rada on mugavalt jagatud ühepäevasteks teekondadeks ja nii võib valida endale sobiva paiga, kust rajale tulla ja kus lõpetada. Iga päeva kohta on kaart, maastiku kirjeldus ja soovitused, mida vaadata ning kus saab supelda või kõhtu täita.

„Näiteks Pärnust lõunas kulgeb rada Luitemaa looduskaitseala suursuguste mändide all. Virtsu võib aga minna mööda endise kitsarööpmelise raudtee tammi ja vahepeal tutvuda kauni Laelatu puisniiduga Puhtu-Laelatu looduskaitsealal,” kirjeldab Lotman. „Matsalu rahvuspargiga tutvumist saab alustada Salevere salumäe matkarajal. Rahvuspargi keskuses Penijõel on väike ekspositsioon ranniku elustiku kohta. Kaunis vaade Matsalu lahele avaneb Haeska linnutornis ja Väinamerele Puise poolsaarel.”

Laudteel püsides pole kartust rabaski ära eksida. FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Läänerannikul leiab ilusaid kaitsealasid, kus on hea vaade merele, poolsaari ja lahesoppe ning karjamaid, kus lehmad rohtu nosimas. Praeguseks on suurem lindude ränne küll möödas, aga augustis algab see taas ja siis saab rohkelt tiivulisigi näha.