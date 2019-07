Auhinnatud juustud valmivad mummukeste piimast

Oma juustukoja ehitust alustati omavahenditega. Kuid 2014. aasta lõpp oli piimandussektoris juba raske, investeeringute lõpetamiseks vajamineva raha sai pere tehnika tagasiliisimisest. Kaks traktorit, silokäru, lägapütt müüdi tagasi, et need uuesti endale liisida. „Me ei müünud kriisi vältel ühtegi looma,” kinnitab Erika.

Meierei ehitamine koos seadmetega läks maksma üle poole miljoni euro. Seda toetas ka Maaelu Edendamise Sihtasutus. Esimesed söömiskõlblikud juustud jõudsid turule 2015. aasta lõpuks. Palju osteti juustu jõulupakkidesse. „Ellu jäime tänu sellele,” tõdeb Erika.

Loobumine ristikusilost

Juustu tootmisel mängib suurt rolli loomasööt. Andre Farmi hoolitsetud lehmad söövad kõrreliste silo ja maisi. Sellise sööda kasvatamine nõuab küll rohkem tööd ja hektareid ning lehmad annavad vähem piima, ent see on kvaliteetsem ja annab võimaluse valmistada vanemaid ning maitselt erilisemaid juustusid. Kui loomi toita ristikusiloga, tekib vale kääritus juba silos ja sellisest piimast saab valmistada ainult noori juustusid. Ka võib ristikusilo tekitada lehmadele terviseprobleeme ja seda Andre pererahvas ei soovi.

„Ristikusilo mõjub lehmale samamood nagu alkohol inimese maksale,” selgitab Erika. Kuigi piima kogus, mida lehm annab, on ristikusilota väiksem, on see kvaliteetsem. Et hoolealused ennast veelgi paremini tunneksid ja maitsvamat piima annaksid, käib pererahvas neid laudas silitamas ja kallistamas.

Lehmi lüpsab robot. Igal lüpsikorral võtab robot igast nisast analüüsi ja otsustab, kas piim on puhas ja läheb juustu tegemiseks.

Kasvav ambitsioon

Pärast esimest müügiedu kerkis järgmine küsimus: kas teha kohalikul või maailmatasemel juustu.

Andre Juustufarmi juustud Andre Prima ja Andre Grand osalesid selle info kompamiseks 2016. aasta kevadel Rahvusvahelise Maitse ja Kvaliteedi Instituudi korraldatud pimedegustatsioonil, kus tooteid hindas rahvusvaheline tippkokkadest ja sommeljeedest koosnev žürii. Andre Grand pälvis kolm ja Andre Prima kaks kuldtähte.

Laagerdusruum on juustudest kirju nagu puslekarp. Just värvid aitavad eri laagerdusajaga juuste üksteisest eraldada. FOTO: Tiit Efert

Andre Grand on parmesani tüüpi noor juust, mille maitses on tunda kerget karamelli ja õrna pähklisust ning mille järelmaitse on koorene. Kolm kuud laagerdust annab pehmema struktuuri ja maitse. Andre Grand on farmi toodangust muutunud kõige populaarsemaks. Vähemalt kolm kuud laagerdunud Andre Prima on aga väga koorese tekstuuriga, maitses seguneb magusus sarapuupähkli koore hapukusega. Tekstuurilt ja maitselt meenutab see pigem Cheddari juustu.

Ajapikku on tunnustust jagunud teistelegi juustudele. Nii näiteks on hästi vastu võetud Andre Classic, noor traditsiooniline juust, mis saab küpseks kaheksa nädalaga ja sobib suurepäraselt soojade juustuampsude valmistamiseks. Classicut armastavad nii lapsed kui ka täiskasvanud, kes avastavad juustus taas oma lapsepõlve.

Põnev toode on Andre Juustušoks, milles põimuvad omavahel tume šokolaad, kus on vähemalt 70 protsenti kakaod, ja Andre Grand Old juust. Šoksi valmistamise protsessis annab juust oma kooresuse šokolaadile nii, et mõrusus muutub mahedamaks ja juustutükikesed saavutavad pähklitüki kõvaduse. Kohati krõmpsub hamba all ka juustus olev soolakristall.

Tõelistele juustugurmaanidele on valikus Andre Prima OLD ja Andre Grand OLD, mis on tõestus parmesani tüüpi juustu võimalikkusest Eestis. Kaksteist kuud laagerdumist annab tugevama juustu ning lõhna- ja maitsenüansi. Maitses kumab nii koorepumatit kui pähklisust, järelmaitse on koorene.

Degusteerijad on siiralt imestunud, kui kuulevad, et eespool nimetatud juustud on valmistatud Eestis, kus pole ju selliseid juustutootmise traditsioone ja kogemusi nagu Itaalias või Hollandis. Aga see kõik on visa töö tulemus. Ja nagu Erika ütleb, on pererahvast kannustanud piimakarja omaniku ellujäämise motivatsioon.