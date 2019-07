Maikuu külmalaine mõjutas värske kartuli saaki

Järvamaal Aravete kandis õunakasvatuse kõrvalt värsket kartulit ja köögivilja kasvatav Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe sõnas, et nemad said värske kartuliga turule nagu eelmisel aastal, see tähendab jaanipäevaks. Kuigi maha pandud sai varem, tegi maikuu külmalaine nende kandis oma töö ja jättis kasvu seisu.

Mugulad näitavad harju keskmist saaki

Rebase talu kartulipõllul on isegi varastel sortidel vähe mugulaid all. Perenaise sõnutsi on selles süüdi piirkonna kuiv ilm. „Kui on piirkondi, kus räägitakse juba vihmadele järgnevast uputusest, siis meie siin Pandivere kõrgustiku kõrgemas osas ei saanud juuni lõpuni sellist vihma, mis kartulivao seest oleks niiskeks teinud,” selgitas ta.

Nii loodab ta, et varase kartuli mugulate arv ei näita kuidagi sügisest kartulisaaki, millest juunikuus on liiga vara rääkida.

Türi vallas Kirna mäel kartuleid kasvatav Jõeääre talu peremees Urmas Laks võttis esimese värske kartuli jaanipäevaks, aga vaid oma perele. „Mugulaid all täitsa oli. Saak paistab tulema Harju keskmine. Vihma saime kaks korda päris korralikult. Seda pole küll palju, kuid midagi ikka,” lausus ta.

Mitmel turul kauplemas käiv Tiigemäe teab öelda, et inimestel on suur soov värsket kartulit osta. See on arusaadav, sest paljudel lõppes vana kartuli varu tänavu enne uue tulekut. Peamiselt Paide turul talutoodanguga kauplev Laks läheb värske kartuliga turule juuli algusest. „Minu käest juba uuritakse, millal kartuli müüki toon. Tahtjaid tundub olevat tõesti ohtralt. Paistab, et ei piisa vaid kümne kilogrammi kaasa võtmisest, tuleb ikka rohkem teisi välja kookida,” muheles ta.

Kuigi ostjaid on rohkem ja ostukogusedki meeldivalt suuremad, pole värske kartuli hind eelmise aastaga võrreldes muutunud. Jääb ikka nii kaks kuni kolm eurot kilo eest.

Ta vestles jaanipäeval ühe Läti talunikuga, kes kartulit kasvatab, ja selgus, et samal ajal kui Eestis maksab värske kartul turgudel kaks-kolm e­urot kilogramm, saavad Läti talunikud seda müüa kaheksa euroga kilo. „Muidugi oli ta sellise hinnaga väga rahul, ütles, et konkureerivat välismaa kartulit ei olevat veel sisse tulnud,” kõneles Tiigemäe.

Kuidas üks Euroopa Liidu riik saab oma kartulikasvatajaid hoida, teine mitte, jääb muidugi arusaaamatuks. „Tõenäoliselt on nende riigis tootjate jaoks parem põllumajanduspoliitika kui meil,” nentis Tiigemäe.

Hinnal pole viga midagi