Taluperenaine, kes east ei hooli

Mullu oli saak hea, ligikaudu kümme tonni, aga tänavu musta sõstart eriti palju ei tule ja nõnda on perenaine katsetanud asendusena juba rabarbrist jookide tegemist. Katuseräästa all ja eemal põllul kasvab mõni viinamarjasortki. Ja ega kõiki ideid, mis peas keerlevad, või enneaegu välja rääkida. Igal juhul mingile väljateenitud vanaduspuhkusele Reet jääda ei kavatse.

Reet Karukäpp on pensionärina füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE, aga tal on olude sunnil, nagu ta ise ütleb, veel osaühing. FIEna kasvatab marju ja osaühingut oli vaja neist tehtud toodete müügiks.

Leiutas töö kergendamiseks masina

Ja mis kõige põrutavam – Reet on väikestviisi leiutaja, nimelt on tal patent musta sõstra korjamise masina peale, mida paljud kadestavad. Algul töötas see generaatori pealt, nüüd akuga.

Ühe masina on Reet saanud nüüd ka maha müüa. Ostjaks oli tuntud näitleja Tiina Tauraite, kes samuti musti sõstraid kasvatab.

Mõte on selles, et pendelsaag raputab oksi ja marjad kukuvad selleks spetsiaalselt valmistatud põõsa alla lükatava presendi peale. Umbes nii, nagu soojadel maadel oliive korjatakse, aga seal raputab masin tüve, siin mitut oksa korraga. Patendi saamine oli muidugi pikk kannatuste rada ja läks kuus tuhat eurot maksma, aga tehtud see sai. „Marjapõõsaste saagi koristamise käsiseade” on selle ametlik nimi.

Paljud on käinud vaatamas ja leidnud, et see on nii lihtne, asi see ise valmis teha ei ole, mõtlemata, et idee just ongi see, mis maksab.

Nüüdseks on Karukäpa talu jõudnud nii kaugele, et siin korraldatakse aianduspäevi ja marjade tutvustusi ning õpetatakse praktika korras välja noori aednikke. Perenaine tunnistab, et elu on keeruline, kuid tõdeb samas, et eks ta ise selle nõnda keeruliseks on ajanud.

Reedal on üks laps ja kaks lapselast. Ta nimetab ennast vallaliseks vanaemaks. Üks lapselaps tuli just kaitseväest ja läheb nüüd ülikooli, teine käib enne lõpuklassi siinsamas Pärnus tööl ja ööbib vahel vanaema juures. Suures majas jagub ruumi kõigile.