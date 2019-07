Põlvamaa talus algab kuues teatrisuvi

Suvehooajal on keset Põlvamaa metsi Kaagna külas asuvas Alle-Saija Teatritalus omalavastustest kavas üks komöödia, muusikaline koguperelavastus, tõsielulugu ja krimipõnevik.

Komöödia „Rekvisiitori tähetund”, mis esietendub 9. juuli õhtul ja mida mängitakse suvel neljal korral, on selleaastase teatrisuve võtmelavastus. Teatrisuve lõpetab 17. augustil muusikateraapia lamamiskontsert koos idamaiste laulude ja muusikaga.

Suvel on kavas neli omalavastust kokku 12 etendusega. „Peale selle tuleb Alle-Saijale neli külalisteatrit kokku viie etendusega,” ütles Alle-Saija Teatritalu asutaja ja juhatuse liige, näitleja ja lavastaja Ingrid Ulst.

„Varasemate aastatega võrreldes on programm sama pikk ja tihe ning midagi on igale maitsele ja eale,” tutvustas teatritalu eestvedaja Ingrid Ulst. „Teistmoodi on see, et sel aastal ei mängi me peaaegu üldse välialal, kuna teatritalus käivad ehitustööd, seega on teatrisuve kõik lavastused valminud mängimiseks teatrisaalis. See tähendab, et publikut mahub oluliselt vähem kui tavaliselt ja huvilised peaksid aegsasti reageerima.” Esmakordne on Ulsti ütlust mööda seegi, et teatritalu saalis saab teatrisuve lõppkontserdina kuulata mõnusalt mattidel lamades idamaist muusikat.

Koomiline lugu teatrist

Uus lavastus, „Rekvisiitori tähetund” on Ulsti jutu järgi koomiline lugu teatrist rekvisiitori pilgu läbi. See on monolavastus, kus üks mees räägib enda kui „tuntud teatritegelase” lugu väga erinevaid teatrivõtteid ja- vahendeid kasutades. Nimiosatäitja tantsib, laulab ja sooritab kaelamurdvaid hüppeid, puistates lausa varrukast kümneid tegelasi ja karaktereid.

Suure „teatrispetsialisti” suu kaudu jõuabki niimoodi vaatajani natuke üle võlli iroonilises võtmes pajatus sellest, mis teatris on head, mida publik tegema peaks ja kuidas ikkagi sünnib „tõeline kunst”.

Loo toob lavale Alle-Saija Teatristuudio. Nimiosas on Kent Joosep, kes on teatriga tegelnud ligemale kümme aastat ning jagab praegu näitlejana oma aega Alle-Saija Teatristuudio ja Tallinna Salme Teatri vahel. Loo lavastaja on Ingrid Ulst, mentoriks Ain Saviauk.

Võrreldes varasemate aastatega, on programm sama pikk ja tihe ning midagi on igale maitsele ja eale.

Septembri alguses alustab teatritalu sügishooaega Ele Millistferi kontserdiga „Kodune koht”, kus kõlavad lood tema uuelt plaadilt, samuti muud kaunid lood kodust, loomisest, armastusest ja loodusest. „Alle-Saija Teatritalu on olnud Kanepi rahvateatri kodu juba mitu aastat ja Ele kontsert sobib ideaalselt seda kajastama,” märkis Ulst.

Enne veel aga toimuvad avatud talude päevad, milles osaleb ka teatritalu. Kena paik on avatud mõlemal päeval, nii 20. kui 21. juulil. Programmis on ekskursioonid jpm. Kohal on Mesipuu talu lambad ja küülikud ning Kirsi Ponitalu ponid. Samuti on avatud teatrikohvik ja -pood.

Et talukoht püsiks elus

Nüüdses teatritalus oli kuni 1980. aastate lõpuni põllumajandustootmine, kuid on teada, et iseseisva vabariigi ajal toimusid talus ka rahvaüritused. Ingrid Ulst on öelnud, et loomemajandus on alternatiiv, mis aitab talukohta elus hoida ja korrastada.

„Oma küla inimesedki saavad etendustel kokku, Kanepi-Varbuse teel on pärast teatritalu loomist palju tihedam liiklus,” märkis Ulst. „Kui teatritalu poleks, oleks siinkandis kindlasti vaiksem, samuti oleks nii Kanepi piirkonna kui kogu Põlvamaa kultuurielu palju vaesem. Praegu annab talu kogukonnale ja laiemaltki väärtuslikke kultuurielamusi.”

Kanepi teatrisuvi on saanud traditsiooniks ja üheks selle piirkonna tunnuseks. Teatritalu tuntakse ka väljaspool Kanepit, eelkõige Tartus ja Võrus, kust tuleb suur hulk publikut.