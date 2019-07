Taluturukauplejad näevad Eesti tuiksoone läheduses ärivõimalust

Koht vajab sissetöötamist

„Neli päeva on lõplike järelduste tegemiseks muidugi napp aeg, küll võin öelda, et nädalavahetusel oli uudistajaid väga palju,” ütleb Roos. „Koht on liiga uus ja arvan, et inimesed ei tea veel siia tulla. Lootust on, et paari nädala pärast läheb müük paremaks. Asukoht Viljandi, Tallinna ja Tartu ristteel on ju super. Vahekaugused on head ja inimesi, kes mingil hetkel võiksid siin puhkepausi teha ja peale söömise turult läbi astuda, peaks olema omajagu. Arvan, et siinsel taluturul on tulevikku, kuid, nagu ütlesin, peame veel aega varuma.”