Veiste-südamerohi on abiks ärevuse, hirmu ja unetuse vastu

Vars ja lehtede aluminel pool on kaetud hallide karvadega, mis annab taimele heleda tooni. Varred on kandilised ja seest õõnsad. Maitse on kibe, lõhn omapäraselt kirbe. Õied asetsevad lehe kaenlas ja on roosa-lilla värvusega. Õitsema hakkab veiste-südamerohi jaanipäeva paiku.

Korjeaeg on õitsemise algul

Mitut pidi kasulik

Veiste-südamerohi on tugeva kesknärvisüsteemi rahustava toimega. Aitab depressiooni, ärevushäirete, unetuse, hirmutunde, hüsteeria, neuroosi ja südamelihasepõletiku vastu, samuti kõrgvererõhu algstaadiumis, kui see on seotud närvidega, aga ka südamepekslemise, klimakteeriliste vaevuste ja kilpnäärme ületalituse korral. Mõningatel juhtudel on sellest abi astma korral: kasutada välispidiselt mähistena koos aedliivateega. Abi on saadud samuti kaksteistsõrmiku- ja maohaavandi puhul, eriti kui see on põhjustatud närvisüsteemi häiretest.