Tantsupeoliste pastlad valmivad Võru külje all

Tillmann meenutab, et ettevõtte algusajal oli importjalanõudega konkureerimine eriti raske: „Kümme esimest aastat läks nii, et inimesed olid veendunud välismaise jalatsi ostjad ja kohaliku jalanõu kandmine ei tulnud eriti kõne allagi,” kirjeldab Tillmann. „Praegu ostavad eestimaalased hea meelega meie toodangut. Pool sellest müüme Eestis ja teise poole ekspordime. Võib öelda, et meil läheb üsna hästi. Samas on see paljuski su enda teha – kui su kaupa ei osteta, järelikult teed midagi valesti ja tuleb leida toode, millega eristud. Ka meil on küllalt tooteid, mille oleme tootmisest maha võtnud, sest neid ei ostetud.”

Poolsada töötajat

Töötajaid on jalatsivabrikus ligikaudu 50. Inimeste leidmisega on Tillmanni jutu järgi omajagu tegemist, eriti kui otsitakse spetsiifilisemaid oskusi. „Samas arvan, et inimeste leidmine peabki olema ettevõtte jaoks pingutus. See pole ju normaalne, kui sul on tööle soovijate järjekord ukse taga. Tasakaal peab valitsema ja nii, et ettevõte otsib töötajat sama kaua, kui inimene ise tööd otsiks,” sõnab ta. „Töötajad on meil ümberkaudsed inimesed ja õnneks leidub veel neid, kellele meeldib midagi oma kätega teha.”

Jalanõude valmistamine on suuresti käsitöö ja nende õmblemine nõuab täpsust. Ükski kool ei õpeta jalatsite õmblemist ja nii koolitab jalatsitootja ise oma töötajad välja. „Kõike, mida saab, me mehhaniseerime, kuid paratamatult jääb sellel alal palju käsitööd – kasutame ju täisnahka ja kasvõi nahatükkide valik on vaja teha käsitsi, sest nahas leidub alati defekte,” ütleb Tillmann. „Võrreldes rõivaste õmblemisega töötab kingsepp palju täpsemalt – riideeseme puhul võid sentimeetriga eksida ega ole veel hullu midagi, kuid jalanõude õmblemisel kõneleme millimeetritest.”

Eesti disain on hinnas

Kadri Vent ütleb, et Eesti disain on viimasel ajal väga hinda läinud. Musta kinga mood aga kestvat, kuigi aina enam julgeb konservatiivne eestlane jalga panna midagi värvilisematki, näiteks kollased sandaalid.

„Meie uues Toku sarjas on värvilised sandaalid ja neid ostetakse hästi. Eesti inimesed hindavad seda, mis on kohapeal tehtud, ja nad on nõus disaini eest maksma,” rõõmustab Vent. „Alguses küll pelgasime, et Eesti nahkjalatsite huvilised elavad vaid Kalamajas ja mujal neid polegi, kuid see hirm on olnud asjatu.”

Just värske kaubamärk Toku on see, millega Ritico rohkem välisturgudele trügib. Eestis müüvad Toku sandaale disainipoed, sh Kaubamaja ja Stockmann ning edasimüüjad. E-poe kohta ütleb Vent, et sellega läheb täpselt nii hästi, kui palju sellesse panustad. „See on asi, mis toodab ennast kohe tagasi. Nii kaua, kui on maa peal elekter ja internet, on e-poodi võimalik arendada,” sõnab ta.

Küllap pole inimest, kes poleks kurjustanud lagunevate kingade pärast. Jalanõude puhul on väga oluline nende vastupidavus ja selles lubavad Ritico inimesed mitte järele anda. „Hiljuti olime kaubaga Vastseliina laadal. Paljud sealsed inimesed kannavad meie jalatseid ja üks mees tuli küsima, kas teeme ikka veel neid häid sandaale, mida tema juba kaheksa aastat kannab. See on meile väga hea tagasiside,” märgib Kairi Rammo.