Austria parlament kiitis heaks glüfosaadi täieliku keelustamise

Austriast saab sellega ilmselt esimene Euroopa Liidu riik, kes keelab selle vastuolulise taimemürgi igasuguse kasutamise.

Seaduseelnõu esitasid sotsiaaldemokraadid, selle kohaselt keelatakse ettevaatusabinõuna kõik glüfosaadi tooted, mida kahtlustatakse vähi põhjustamises.

"Tõendeid selle kohta, et glüfosaat tekitab vähki, on aina enam, seega on meie kohustus see mürk ära keelata," lausus Austria sotsiaaldemokraatide liider Pamela Rendi-Wagner Reutersi poolt vahendatud teates.

Austrual on kõige suurima mahemaaga riik Euroopas - see moodustab haritavast põllumaast 23% (keskmine on 2017. aasta seisuga 7%)