Parimatele palkmajaehitajatele pakkus konkurentsi ka jaapanlane

Eesti puitmajaklastri juhi ja ürituse ühe korraldaja Eeva Vahtramäe sõnul saavad osalejad võistlusel valmistatava nurgatüübi ise valida ehk teha just seda palkmaja nurgatüüpi, milles nad on kõige osavamad.

Naruski valmistas Eesti tuulelukuga järsknurka ning tore on see, et mees on kutsevõistlusel osalenud igal aastal selle toimumisaja algusest. Teise koha sai Vanaajamaja MTÜst Margus Palolill (Eesti tuulelukuga järsknurk) ning kolmanda koha vääriliseks tunnistati Jaanus Mertsina samuti Hobbiton OÜ-st (Eesti tuulelukuga järsknurk).