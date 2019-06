Aed, mis täieneb aastas tuhande taimega

Talu perenaise Viivi Lepiku sõnul sai taimede kogumine alguse aastate eest, kui abikaasa Pärnumaal Halinga lähedal vanematelt kolm hektarit maad sai. „Mõtlesime, mis selle maaga peale hakata. Esialgu kasvatasime kartulit-kapsast edasi ja ostsime igal aastal uusi suvelilli, aga see hakkas tüütuks muutuma. Mõtlesin kogu aeg püsikute peale, aga tundsin, et teadmisi jäi väheks, ja läksin Räpinasse aiandust õppima. Kui kool 2007. aastal läbi sai, tegin projekti ja hakkasin selle järgi aeda rajama,” jutustab naine. Omajagu innustust saadi ka aiandusajakirjadest, mis tollal ilmuma hakkasid.

Nüüd on Lepiku-Mardi talu õu ja selle juurde kuuluv aed peenraid ja kiviktaimlaid täis, kusjuures neid tuleb kogu aeg juurde. Praegu on pooleli päris oma raba rajamine. Selle alus on juba tehtud ja taimi tuleb aina juurde. Sügiseks peaks see koht juba rabale vääriliselt kena värviline olema, plaanis on istutada ka murakaid, jõhvikaid ja teisi rabataimi.

Kui algul oli perel mõte taimla rajada endale pensionifondiks, siis nüüdseks on ilmselgelt hasart tekkinud, nagu kollektsionääridel ikka.

Eriline armastus on Viivil tammede vastu, mida on aias kümneid sorte. Haruldustest on siin näiteks suureviljalise tamme kõrkjas teisend. Neid vägevaid puid on siin nii erineva kuju ja lehestikuga, et mõnda on peale vaadates isegi raske tammeks pidada.

Ei tohiks meil kasvada

Palju on aias taimi, mis siinses kliimas üldse kasvada ei tohiks, aga ometi kasvavad ja õitsevad. Kokku on Lepiku-Mardi talus üle kuue tuhande taimeliigi. Kõige kaugem maa, kust haruldasemad taimed pärit, on Jaapan, suuremad Euroopa riigid on aga kõik esindatud. Ainult Ameerikast ei saa midagi kätte, sest seal on taimekaitse ja tollid ees. Ka Jaapanist tulnud pakkidega on sekeldusi olnud. Eestiski on taimetarku, kes üle maailma huvitavaid taimi otsivad ja siis ise neid müügiks paljundavad.