Tomatite suvine hooldus

Väetamine

Tomat vajab suurel hulgal toitaineid. Hea saak saadakse väga erinevatel substraatidel (muld, turvas jt). Kõige parema maitsega viljad valmivad siiski mullas kasvatades. Hea, kui sügisel on mulda antud sõnnikut või kevadel komposti või mõnda muud orgaanilist väetist (näiteks puulehtedest valmistatud komposti), mis muudab mulla toitaine- ja õhurikkaks.

Tomati kasvatamiseks sobivad toitainete sisalduse järgi nii veise- kui ka hobusesõnnik. Nende sõnnikuliikide kasutamise korral tavaliselt ei teki taimedel ja viljadel üksikute toiteelementide puudust ja viljadel värvumishäireid. Saepuru sisaldavat sõnnikut peab aga vältima, samuti igasugust saepurulisandiga komposti, mulda või muud substraati. Saepuru lisamine mulda tekitab tomatile väga tõsiseid kasvuprobleeme. Üks sobivaid kodumaiseid aianduskauplustes müügil olevaid valmiskomposte on hobusesõnnikukompost. Selles kasutatav hobusesõnnik sisaldab põhku. Kanasõnnikut võib kasutada vähesel määral, see sõnnikuliik rikub mullas toitainete tasakaalu ja tulemuseks on mitmesugused kasvuhäired.

Muld peab tomati kasvatamiseks olema nõrgalt happeline (pH 5,6–6,5). Selline keskkond tagab taimede ja viljade normaalse toitainetega varustatuse. Iga-aastasel sõnniku kasutamisel muutub muld tasapisi vähem happeliseks. Puutuhk ei sobi kasvuhoones kasutamiseks, sest vähendab samuti mulla happesust. Mulla hapestamiseks on hea lisada mõnel aastal neutraliseerimata rabaturvast.

Tomat viib saagiga mullast ära kõige rohkem kaaliumi, seejärel lämmastikku ja fosforit. Kaaliumi kasutab tomat kõige suuremas koguses viljakandeperioodil ja taime arengu esimesel etapil. Lämmastik on eriti oluline tõusmetest õienuppude moodustumiseni, soodustab viljade teket ja nende juurdekasvu. Tomatitaimede lämmastikuvajadus kuni 3. õiekobara moodustumiseni on sama suur kui kaaliumivajadus. Viljade tekke edasisel arengul suureneb kaaliumi nõudlus (K : N suhe on siis 2 : 1). Kuigi fosforivajadus on kaaliumi- ja lämmastikuvajadusest palju väiksem, kasutab tomatitaim seda elementi pidevalt.

Kaltsium on kogu tomatitaime arengutsüklis vajalik. Kui mulla reaktsioon on optimaalsel tasemel, on tavaliselt kaltsiumi mullas piisavalt, pealtväetamisega lisaks anda pole vajadust. Magneesiumipuudust esineb sageli, kuid harva on tulemuseks saagi vähenemine. Puudus on tavaliselt seotud mulla madala pH või juurte tsooni ebasoodsate tingimustega mullas: tihenenud mulla, liigniiskuse, veepuuduse, õhu vähesusega jne.

Kui tomatitaimede ladvad on muutunud väga peeneks ja kahvatuks, tuleb taimi väetada ka juuli lõpus ja isegi augustis.

Taimede kasvu ajal peame veel keskmiselt kolmel korral väetisi lisama (kui sõnnikuga väetamisega ei ole liialdatud). Seega juunis peab kasutama lämmastikurikkaid ja juulis kaaliumirikkaid väetisi.

Kui mullas on vähe toit­aineid, võiks tomatitaimi regulaarselt väetada kas iganädalaselt kastmisvee ja väiksemate väetisekogustega või kahe- kuni kolmenädalaste vahedega ja pisut suurema normiga. Kui väetatakse harvemini, võib väetist raputada ka mullapinnale, mida kergelt segada pindmise mullakihiga. Igal väetamisjärgsel kastmiskorral jõuab juurteni paras kogus väetist. Mullapinnale raputades võtta umbes 15 g väetist ühele ruutmeetrile.

Kui taimeladvad muutuvad hoolika väetamise tagajärjel väga tumedaks ja ülemised lehed on tugevalt rullunud, on lämmastikuga üle väetatud. Selliste taimede puhul tuleb lämmastikku sisaldavatest väetistest pikema aja jooksul hoiduda. Millal ja kas uuesti väetada, seda näitab jälle taime latv.

Lehtede eemaldamine

Tomatitaimedel peab ära võtma alumised koltuma hakkavad või haiguskolletega lehed. Lehti on soovitav vähendada ka siis, kui taimed on liiga lopsakad ja neid on istutatud liiga tihedalt. Siis peaks lehti või leheosi vähendama vähehaaval, tavaliselt kaks lehte nädalas. Kui aga lehed on massiliselt haigustunnustega, võtta ära haiged lehed või leheosad. Tomatitaimede normaalseks kasvuks ja arenguks on hea alles jätta kaheksa kuni kümme lehte taime kohta. Terveid lehti ei ole vaja eemaldada. Kui aga on siiski soov seda teha, võtta lehed ära kuni selle kobarani, millel on esimesed viljad juba valminud.

Kasvuhoone tuulutamine