Jaanipäevast algab pärnaõite aeg

Eestis on kõige levinumad kodumaine harilik pärn (Tilia cordata), introdutseeritud suurelehine pärn (T. platyphyllos) ja läänepärn (T. x europaea), mis on kahe eelmise hübriid.

Suurelehine pärn kasvab looduslikult Lääne- ja Kesk-Euroopas. Meil armastatud pargipuu, kasvab kuni 40 meetri kõrguseks. Eluiga tavaliselt 300–500, harva kuni 1200 aastat. Noored võrsed on helepruunid ja valkjate karvadega – hea eristamistunnus harilikust pärnast, millel võrse alati paljas. Õitseb jaanipäeva paiku või hiljemalt juuli algul, umbes kaks nädalat enne harilikku pärna.

Läänepärn on eelmiste liikide looduslik hübriid. Tüvel sageli pahad, millel asuvatest uinuvatest pungadest tärkab rohkelt vesivõsusid. Läänepärn õitseb nädal hiljem kui suurelehine, aga kindlasti varem kui harilik pärn. Eluiga on pikk, kuni 800 aastat. Berliini kuulsaim pärnaallee Unter den Linden on selle sordiga rajatud.