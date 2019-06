Metsaomanik rajab alleesid

Metsakasvatajad erinevad paljude teiste valdkondade esindajatest selle poolest, et peavad oskama ette kujutada oma tegevuse tulemust näiteks 60–80 või saja aasta pärast

„Isa istutas kodu juurde väga palju puid. Sissesõidutee äärde rajas ühepoolse pärna­allee,” kinnitas teiste metsameeste juttu Ain Jürisoo poeg Mihkel Jürisoo.

„Pikema allee istutamiseks kasutasin oma metsa puid ja ka Lätist toodud kaseistikuid, aga olen istutanud rohkem. Männid, kuused ja päris suur hulk tammesid on kõik pärit oma metsast,” ütles Raivo Luige.

Kõverad puiesteed

Raivo Luige lisas, et peale muu on ta näiteks kraavikallastel teinud selles mõttes valikraiet, et jätab ilusad kased kasvama ja raiub teised puud vahelt välja. „Sellest kujuneb lõpuks nagu omaette allee, kuigi istutanud pole ma sinna midagi.”

Sedasama võtet on väga palju kasutanud Viljandimaa metsaomanik Mihkel Maala. „See on võimalus kujundada alleesid koostöös loodusega puudest, kes just sinna kohta on tahtnud loomulikul kombel kasvama hakata,” märkis Maala, kes muu hulgas rääkis, kuidas tema talus sirgeid puuridasid ei näe – kuusehekidki on pigem nii-öelda kõverad ja koosnevad mitmest osast.

Maala kodu üks eripärasid on, et seal kasvavad võimsad vanad lehised, kes on andnud head järelkasvu. Lehis on niisiis üks puuliik mändide, kaskede jt kõrval, mis jääb tavaliselt kasvama, kui kujundatakse omaloomingulisi puiesteid.

Vabaduse väljendus

Metsamajandus iseenesest on Eestis metsaseadusega üsnagi reguleeritud tegevus, kuid alleesid rajades, üksikpuid istutades ja loodustekkelisi tähelepanuväärsemaid üksikpuid kasvama jättes saab metsaomanik ise otsustada – Mihkel Maala sõnul on see üks omanikuvabaduse väljenduse kohti.

Temaga jõudsime arutades sinnagi, et mõtteruumis on toimumas muutused. Tavaliselt seostuvad ju avalikkuse silmis alleed pigem mõisate ja mõisnikega, talualleesid ja veel vähem metsa rajatud puiesteesid märkab vähem. Ühtpidi võiks ütelda, et nüüd on tekkinud uued (mini)mõisnikud, kes omakorda maastikku kujundavad ja nii-öelda uut pärimust loovad, kuid teisalt olid mõisnikud tsaariajal ju samamoodi erametsaomanikud.

Millal hakkab inimene mõtlema ilupuudele ja puiesteedele? „Siis, kui tal on tekkinud teatav heaolu ja kindlustunne,” ütles Mihkel Maala. Tänapäeva Eesti metsaomanikele mõeldes tuleb arvestada ilmselt ka sellega, et heaolu saavutada tahtes on paljud, kes metsaomanikuks saades metsandust ei tundud, pidanud ennast metsanduslikult kõvasti harima. Selles kontekstis on puiesteede rajamisel lisaväärtus.