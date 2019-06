Põllumasina all peab hästi vastu vaid õigesti koormatud rehv

Üldine reegel on, et normaalselt survestatud kalasabamust­riga põllumajan­dusrehvi puhul peaksid kolm selle nn klotsi olema vastu maad.

Asja iseloomustamiseks – kui näiteks rehvi koormustaluvus on kuus tonni kiirusel maksimaalselt 40 km/h, siis sõites selle rehviga 50 km/h, kahaneb koormustaluvus ehk hoopis neljale tonnile.

Rehvide vastupidamise huvides peab neis olev rõhk olema etteantud piires. Üldlevinud praktika kohaselt tehakse põllutöid mõnevõrra madalama rehvirõhuga, kui maanteel sõidetakse. Meil pole see eriti levinud, aga Karrik teab, et teistes riikides, kus paljud firmad spetsialiseerunud põllumajandustööde teenuse osutamisele, kasutatakse traktoreid, mil peal rehvirõhu reguleerimise süsteem. Lihtsa nupuvajutusega saab rehvirõhku reguleerida, masina kompressor lööb kas rõhku juurde või laseb seda alla.

Üldine reegel on, et normaalselt survestatud kalasabamustriga põllumajandusrehvi puhul peaksid kolm selle nn klotsi olema vastu maad, siis on sellel rehvil haarduvust piisavalt. Kusjuures eriti oluline on õige rehvirõhu hoidmine ja rataste paika timmitud kokkujooks esisilla puhul. Karmo Karrik räägib, et esiteks lõhuvad n-ö viltu vaatavad rattad silda, teiseks muudavad juhtimise ebamugavaks ning kolmandaks võib vale kokkujooksuga esisild uue rehvijooksu poole hooajaga hakkama panna.

Rehve säästab õige kokkujooks

Kui traktoril kasutatakse topeltrattaid, kehtib rusikareegel, et paarisratta välimise rehvi rõhk oleks poole väiksem sisemise rehvi ehk kandva ratta rehvi rõhust.

„See on iseäranis nende traktorite puhul, millega palju transporditöid tehakse, üleüldine probleem, et parempoolsete, st teeservapoolsete rehvide välimised küljed kuluvad ülejäänud rehvist kiiremini,” kirjeldab Karmo Karrik. „See on tingitud teeprofiili omapärast, tee on servade poole kumer.”

Tänapäeval on ka põllumajandusmasinate rehvid valdavalt õhukummita ehk nn tubelessrehvid (TL). Seda näitab vastav märgis rehvi välispinnal. Teinekord võib õhukummist aga ikka veel kasu olla. Näiteks kui rehv ei pea õhku sellepärast, et velg on mõlkis või kulunud. Sellisel juhul saab mõnda aega töötada, pannes põhirehvi sisse sisekummi. Karrik kinnitab, et seda lahendust võib hädapärast kasutada, aga kindlasti on see vaid ajutine abinõu. Põhjuseks asjaolu, et tubelessrehvi sisepind ei ole sile, seal on sooned ning teatud aja pärast kulub sellise rehvi sisse pandud lohv ikkagi puruks.

Tublisti on edasi arenenud rehviparanduse tehnoloogia. Jätame selle spetsiifika spetsialistide teada, aga märkimist väärib tõsiasi, et kui kunagi läks külgtorkega rehv ilma pikema jututa mahakandmisele, siis nüüd võtavad rehvifirmad need taastamisele. Sõltub muidugi asjaoludest ja sellestki, kui palju on rehvi struktuurne osa vigastada saanud.

Rehvimustri sügavus pole põllutöödel eriti teemaks, kui, siis sellistel agregaatidel, millega tuleb tihti põllu ja maantee vahet sõita. Neil kasutatakse pigem madala mustrisügavusega rehve, et need endaga põllult võimalikult vähe pinnast sõiduteele tassiksid ja oleksid n-ö isepuhastuvad.