Kui ühisveevärk ja kanalisatsioon puuduvad

„Vee saamiseks rajatakse kas puurkaev või salv- ehk rõngaskaev koos sobiva pumbasüsteemiga. Kanaliseerimine lahendatakse septiku, kogumismahuti või biopuhastiga,” selgitab osaühingu Balti Puurkaev tehniline spetsialist Jorgen Nittim.

Universaalne lahendus nii suvila kui aastaringse elamu puhul on Nittimi kinnitusel puurkaev. Sellega on hoones vesi tagatud igal ajal, ka suvise põua korral, kui salvkaevud võivad kuivaks jääda. Suvilates, mis talveperioodil tühjalt seisavad, saab süsteemi rajada nii, et külmakahjustuste vältimiseks on enne talve lihtne hoonesisene torustik veest tühjaks lasta.

„Meie oleme spetsialiseerunud eelkõige puurkaevude ning veevarustussüsteemide rajamisele ja salvkaevudega ei tegele. Kanalisatsiooniahendustest pakume kõiki eelnimetatud variante,” selgitab Nittim.

Suvilates lahendatakse kanalisatsiooniküsimus pigem väiksema septiku või kogumismahuti abil. Aastaringses kasutuses olevate elamute puhul tuleks variantide kaalumisel lähtuda selles pidevalt elavate inimeste arvust ehk kasutuskoormusest, üldjuhul eelistatakse siin septikuid või biopuhasteid. Ebaratsionaalselt väikese mahuga septikuid siiski reeglina ei kasutata, vähemalt kaks kuupmeetrit võiks selle suurus ikka olla. Biopuhastitel on kohe välja toodud, mitme inimese teenindamiseks need mõeldud on.

„Ideaalvariant on hooldusvaba süsteem, mis ei nõua tõrgeteta toimimiseks inimese sekkumist. Kindlasti peab see tagama tellija soovidele vastava vee surve ja vooluhulga. Sellise süsteemi rajamine ei pea ilmtingimata olema väga kulukas. Kui klient edastab meile piisavas koguses lähteandmeid, suudame suure tõenäosusega pakkuda ja rajada süsteemi, mis on tema jaoks võimalikest kõige optimaalsem,” usub Nittim.

Kas tasub ära?

Lokaalsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hinnad on väga erinevad. Puurkaevude puhul sõltub maksumus Nittimi selgituse kohaselt peamiselt asukoha geoloogiast, kaevu sügavusest ja tootlikkusest. Pumba- ja kanalisatsioonisüsteemide puhul määrab hinna eelkõige kasutatavate seadmete ja materjalide maksumus ning rajatavate torustike läbimõõt ja pikkus.

„Nii vett kui kanalisatsiooni hõlmavate terviklahenduste hinnad algavad umbes 5000 eurost, lisandub käibemaks, ja hinnad võivad ulatuda kümnetesse tuhandetesse, aga ka tsentraalse veevarustusega liitumine on üldjuhul tasuline ning torustike rajamine sõltuvalt nende pikkusest võib olla väga kulukas. Isegi juhul kui torustike rajamine ja ühisveevärgiga liitumine üleliia kalliks ei kujune, kaasnevad sellega igakuised kulutused – tarbimispõhised arved,” toob Nittim esile lokaalse süsteemi eeli­seid. „Selle esmane rajamismaksumus võib olla küllaltki kulukas, kuid selle kasuks räägivad tarbimispõhiste arvete puudumine ja sõltumatus, ainsaks otseseks püsikuluks jääb elekter. Siiski peab omanik arvestama seadmete kulumise ja sellega seotud lisakuludega. Kvaliteetsete seadmete ja materjalide ning korrektse paigalduse korral on võimalik saavutada süsteemi väga hea töökindlus aastateks, aga eirates seadmete kasutamisele seatud piiranguid või süsteemi üleliigselt koormates võib nende kasutusiga lühendada või seadmeid kahjustada. Kehvasti võib lõppeda ka süsteemi omaalgatuslik ümberehitamine või -seadistamine.”