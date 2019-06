Tavalisest aktiivsem paljunemine jätab meesaagi kesiseks

Piisavalt päikest ja vihma

Kui jahedamal perioodil looduse areng veidi pidurdus, läks mesilastel areng tarus edasi. Selleks ajaks oli neil kogutud kevadisest pajust ja õunapuude õitest sedavõrd õietolmu, mis oli vajalik haudme arenguks. Nii oldi järgmise soojaperioodi eel taas valmis korjeks. „Mai oli mesilastele kohe väga ilus ja juuni samuti. Piisavalt on olnud päikest ja vihma. Seda viimast on vaja, et taimed paremini nektarit välja annaksid,” selgitab Liin.

Selline mesilaste ebatavaline sülemlemise kihk on Liini teada tekitanud olukorra, kus mitmel hobimesinikul on tarud tühjad. „Saak kannatab neil, kes pole osanud olukorda mesinduslike võtetega enda kasuks pöörata, kohe kindlasti,” nendib ta. Liin oskas, kuid selleks tuli teha süda kõvaks ja öelda vanale emamesilasele ilusti aitäh ning saata ta metsa alla sipelgatele toiduks. „Nii andsin koha uuele emamesilasele. Mesinike sõnul jätsin tarud ühe kupu peale ja nii mu töömesilased on kõik alles ja saagi kogumine a­ina käib,” selgitab ta.

Selline käitumine andis Liinile tänavuselgi kevadel esimese meesaagi enne jaanipäeva. „Sain mett sedavõrd ohtralt, et kaks tonni on vurritatud. See teeb 25 kilogrammi taru peale, mis on kevade kohta väga hea saak,” on mehel põhjust rõõmustada. „Teinekord otsid jaanipäevaks värsket mett tarust vaid grammhaaval. Nüüd sain tõsise koguse ja mett jäi veel tarudessegi.” Ta nendib, et sel kevadel sobis tal mesinikuna taas koostöö loodusega ja ega teisiti mett saagi. Õige korjeperiood on ju alles ees. Kohe on Koeru kandis õitsema puhkemas valge ristik, metsmaasikate väljad ja kaugel pole ka õige suvise meekorjetaime põdrakanepi õitsema hakkamise aeg.