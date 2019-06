Kiviniidu talu pakub ehedat talukaupa

Tomatitest kirju kasvuhoone

Praegu on Kiviniidu talu üks peamisi tooteid tomatid: kahes suures kasvuhoones kasvab sadu taimi. „Igal aastal otsime uusi sorte,” lausub Urmas. Aastate jooksul on ära proovitud oma sadakond sorti kirsstomatitest kuni suurte lihatomatiteni välja. Läinud aastal oli 46 sorti ja kui tomatid valmisid, kirendas kasvuhoone viljadest nagu kaleidoskoop. Värve on igasuguseid: rohelist, kollast, kirjukollast, tumedat, pruuni. „Tumedatel tomatitel on sarnane maitse. Kollased, rohelised, punased on aga kõik oma erilise maitsega,” kirjeldab Urmas.

Ka perenaise jaoks pole töö tomatidega kerge. „See on igapäevane töö hommikust õhtuni: siduda, võrseid murda ja lehti eemaldada. Kui on palav suvi, nagu mullu oli, siis seda tööd saab teha ainult hommikupoolikul või õhtul, sest päeval küündib temperatuur kasvuhoones 50 pügalani ja see pole inimesele jõukohane.

Kiviniidu talu kaubavalik on rikkalik: aeduba, põlduba, aedseller, sibul, redis, paprika, tšilli, basiilik, kapsas, peet, kurk, kõrvits, suvikõrvits, pastinaak ja loomulikult kartul. „Kartulit oleme koomale tõmmanud. Tomatit ei saa suurendada, pigem vähendada. Kapsakasvatust ei saa ka suurendada,” räägib Urmas. Kasvatada tasub tema sõnul kõike, aga tuleb leida õige mõõt.

Kõige raskem aeg on taluniku jaoks kevad, kui uut toodangut veel ei ole, aga väljaminekud on suured. Niipea kui kevadel esimesed viljad või taimed valmivad, hakkab Urmas Tallinna vahet sõitma. Pärnu turust on ta loobunud. Tallinna Keskturg on märksa rahvarohkem ja ostjaid jagub. Augustist septembri lõpuni, kui tomateid ja muud kaupa on kõige rohkem, käib ta turul ka reedeti ja pühapäeviti, mis tähendab nädalas mitu korda Tallinna ja kodu vahet sõitmist. Tallinna-Pärnu maantee on tal selge nagu viis kopikat. Selle maantee läbimine pole lihtne, sest see on oluline transiidikoridor Tallinna sadama ja Euroopa vahel. Mõnikord on siin veok veokis kinni. Vahel võtab sõit kodu ja keskturu vahel aega koguni kolm tundi.

Reedeti on ta õhtul koju tagasi sõitnud, et värske kaup peale laadida. Laupäeva varavalges sõidab ta Tallinna poole tagasi, ööbib kesklinnas elava tütre juures ja pühapäeval on jälle turul. Sel ajal on kodused tööd rohkem abikaasa kanda. Laupäev on aga alati kaupmehe jaoks kõige viljakam. „Teised on poolikud päevad võrreldes laupäevaga,” selgitab Urmas.

Kui sügisene kiire hooaeg läbi saab, müüb ta edasi porgandit, kartulit, kaalikat ja pastinaaki, mis salves kenasti säilivad. Talviti ta igal laupäeval turul ei käi ja kliendid teavad seda. Küll on üks kaup, mida ta aasta läbi pakub – vabalt peetavate kanade munad. See on kuum kraam, mida viiakse ka otse kodust ära.

Mure Rail Balticuga

Urmas on üks nendest talunikest, kelle valduse Rail Balticu liiprid enam-vähem pooleks lõikavad. Urmase kodumaja juurest jääb raudteeni sadakond meetrit.

Ta on avaldanud soovi maatükk välja vahetada, aga pole rahuldavat vastust saanud. Elamuga samale poole raudteed jääv ligemale viiehektarine RMK metsatükk plaanitakse jaotada asendusmaaks veel mitme maad kaotava omaniku vahel. Sel juhul hakkab teiste maale viiv tee hoopistükkis Kiviniidu õue lähedalt kulgema. See aga tähendab, et omaette olemise võlu kaob ära, sellest on Urmasel kahju. Ta ootab väga inimlikku suhtumist ja tema soovidega arvestamist, kuid seni pole ta seda tundnud. „Tegelikult ei kujuta keegi ette, kuidas raudtee hakkab elukvaliteeti selles piirkonnas mõjutama,” ütleb Urmas.