Minu pere ja muud loomad Rahkla moodi

Munad ja liha omast käest

Perenaine on küpsetanud ka jaanalinnuliha. Sulgede kitkumine ja liha lõikamine oli omaette suur töö. Isaslinnust tuli 30 kilo puhast liha. Perenaise sõnul on jaanalinnust tehtud ahjupraad kuivavõitu, kuid hautis ja küpsetuskotis tehtud liha maitsesid väga hästi.

Lisaks linnulihale saab talus tihti ka küülikulihatoite. Praegu on puurides 22 küülikut. Kõige suurem on flandria küülik, keda ei jaksa sülle võttagi. Kõige erilisem ja pehmem on reksküülik. Tema kasukas on lühike ja sametiselt imepehme nagu mutil.