“Aevastavad” taimed levitavad taimehaigusi

Ajakirjas Journal of the Royal Society Interface avaldatud uuringust selgub, et et üheltainsalt lehelt võib tunni ajaga paiskuda umbes sada seeneeost. Taime enda seisukohast on tegu hea omadusega, sest eemaldab lehtedelt eosed, kuid sarnaselt inimeste aevastamisega tähendab see seda, et üks viirust kandev inimene võib nakatada suurt hulka inimesi, võib nisutaime “aevastamine” kahju teha tervele põllukultuurile.