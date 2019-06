Kas tulevikus võiks Eestis metskitsi ka vibuga jahtida?

Eesti Jahimeeste Seltsi veebileht vahendab, et metskitse on väga palju ja arvukus kasvab. Just seetõttu kõneles ümarlaual vibujahi teemal Rita-Anette Kohava. Tema sõnul on näiteks Soomes juba augustist 2017 legaliseeritud vibujaht kõikidele hirveliikidele, metsseale ning muflonile legaliseeritud. Kinnitamist ootab uus regulatsioon, mille järgi legaliseeritakse vibujaht ka põdrale.

Et Eestis on metskits suuruluk, on tema jahiks vibuga vajalik laskekatse - Soomes on metskits kuulutatud väikeulukiks ja seal laskekatset ei nõuta.

“Ümarlaual osalejad kuulasid ettekande ära ja esitasid küsimusi. Otseselt vastu ei oldud ja otsustati, et see on üks võimalikest variantidest, ent teemaga tuleks edasi tegeleda ja vibujahimehed peaksid ise aktiivsemad olema. Tuleb esitada vajalikud taotlused ja suhelda avalikkusega. Kindlasti arutab teemat ka EJSi juhatus sügisesel koosolekul,” on kirjas veebilehel.