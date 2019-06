Eriline saunaviht tuleb endal teha

Vihtlemine kergitab pulsisagedust ja vererõhku, täis kõhuga ei tohi kõvasti leilitada. Oma tervisest hoolides ei maksa vihelda väga kuumas ja kuivas saunas. Paras temperatuur, mis laseb 8–10 minutit mõjusalt vihelda, on u 65–80 kraadi. Kui kõrvus kohiseb, süda klopib ja silme ees kisub mustaks, tulge kohe lavalt alla!

Saunavihaga mitme häda vastu

Katsetajatele kordan järgnevalt eri allikais silma jäänud soovitusi, mille vastu eri vihtadest abi võiks loota. Küllap on põhiline see, kui usud, et õige taimega viheldes saad tervemaks.

Kaseviht on meil kõige levinum, peamiselt tehakse need arukasest, kuid pruugitakse ka sookaske.

Niiskemas kohas kasvanud arukase oksad on nõtked ja lehed pehmed, lagedas kohas kasvaval puul olevat lehti hõredamalt. Sookask lõhnab tugevamalt ja seetõttu võiks mõned selle oksad lisada ka arukasest vihale. Sookase lehed kasvavad aeglasemalt ja vihtu võib veidi hiljem teha. Kuumas muutuvad sookase lehed kergesti kleepuvaks. Arukase lehed on pikemad ega kleepu nii väga kokku. Ühte vihta kulub u 40 poolemeetrist oksa. Oksi oleks hea võtta elektriliini all, kraavi kaldal jms kohtades kasvavatelt kaskedelt, kus neil pikalt nagunii sirguda ei lasta.

Et viht jääks ühtlane ja tihe, sättige pikemad ja peenemad oksad südamikuks ja lisage siis vihta käes ringi keerates ja okste tippe kohakuti sättides katteoksi. Eemaldage viha varreosast ülearused oksaharud ja lehed. Viha võib kokku siduda okste vahele põimitud oksarao või nööriga. Kaseviht aitab liigesevalu ja radikuliidi korral, ajab hästi higistama, peletab väsimust, parandab kriimustusi, pehmendab nahka, kergendab hingamist ja on kindlasti kasulik suitsetajale. Leotisveega loputage juukseid, see tõrjub kõõma ja paneb juuksed läikima.

Mõnusaid suviseid vihtu saab paljudest roht- ja ravimtaimedest. Neist on tuntuim muidugi teravaid elamusi tõotav nõgeseviht.

Tammeviht on meil samuti päris tuntud, Lätis ja Leedus on see aga veel levinum. Mõjub tasakaalustavalt ja stressi maandavalt, parandab und ja tuju, aitab kõrge vererõhu ja ülekaalu korral. Tamm sobib hästi rasusele nahale, tundlikule aga mitte. Kuna lehed on suuremad, on viht raskem, sopsud aga pehmemad. Tahab pikemat leotamist kui kaseviht. Punasest tammest vihtu või seda segus eukalüptiga pakuvad mõnikord saunakauplused. Mõjuvat rahustavalt, annab elujõudu ja peletab hästi väsimuse. Vihaloputusvesi teeb juuksed kohevaks. Vihta kase- ja tammeoksi kokku pannes peaks osa saama mõlema puu heast mõjust.

Pärnavihad on meile jõudnud ilmselt Vene saunast. Sel olevat bakterivastane, diureetiline ja neerude tööd ergutav toime. Pärnaviht leevendab peavalu ja aitab taastuda külmetusest. Hea kuivale nahale. Väga mõnusa viha saab pärnaokstest, mis on just õide puhkemas. Kase ja pärna segaviht leevendavat podagrat ja viha leotisvesi hemorroide. Värsket pärnavihta pole vaja leotada.