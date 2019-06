Endised Tartumaa majandijuhid kohtusid Uhtil

Meestele tuli naer näkku, kui meenutati tookordset elu maal. On ju teada, et elu maal oli just nende juhtida: põllumajandustootmisest kuni lasteaedade, koolide, kaupluste ehitamise ja remontimiseni. Vajadusel korraldati maainimese elu sünnist surmani. Hea meel oli selle üle, et kõikidel, kes elasid maal, oli olemas töö- ja elukoht, samuti käisid kõik lapsed koolis. Kitsastes tingimustes saadi hästi hakkama, rõõm oli tööst ja elust, stressi märksa vähem kui praegusel ajal.