Otsid maakodu Lõuna-Eestisse? Suhtle kohalikega ja ära looda panga peale!

Vaid kinnisvaraportaalidele aga maakodu otsides loota ei maksa. „Müügil olevat kinnisvara on palju rohkem, kui näha avalikust portaalist,” ütleb Vaidla. Tuleb ette, et kinnisvara on lausa defitsiit. Näiteks valitseb Värskas Vaidla sõnul selline olukord – korterid on alevikus nii suur defitsiit, et ostuhuvilised on lausa järjekorras. Tühjalt seisvaid kortereid on ka, kuid omanikud lihtsalt ei müü neid: näiteks hoitakse korterit, et oleks seenel käies kuskil ööbida.

„Setomaal on portaalides umbes 35 kinnisvarapakkumist, kuid meil on 165 küla, millest igaühes on vähemalt üks maja müügil. Nii erinev on tegelikkus ja see, mida näed internetist,” sõnab Vaidla, kes elab ise Värska lähedal. „Portaalis on majad, mis on seal juba kaua olnud, kuid müügiinfo levib hoopis teisi radu pidi, näiteks tuttavate kaudu ja kogukondlikes Facebooki gruppides. Korralike majade müük läheb kiiresti – näiteks kui panna üles n-ö elatava ja veekogu läheduses asuva maja müügikuulutus, siis juba järgmisel päeval on huvilised olemas.”

Pangad on ettevaatlikud

Millistel tingimustel üleüldse on võimalik talu ostuks laenu saada?

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma ütleb, et Swedbank annab laenu, kui laenusoovija maksevõime on piisav laenu tagasimaksmiseks. Eluasemelaenu puhul loeb tagatis ja siit edasi on omakorda vajalik omafinantseering. Võimalik on võtta ka Kodu väikelaenu, milleks pole tagatist vaja ja mis sobib ka kinnisvara ostuks või renoveerimiseks. Väikelaenu summa on 5000 kuni 20 000 eurot.

„Kinnisvara tagatisega laenul on omafinantseeringuks ligikaudu 30 protsenti ja laenusumma algab 10 000 eurost. Paljudel juhtudel kasutatakse olemasolevat kinnisvara tagatisena, et soetada maakodu. Kui tagatise väärtusest piisab laenu väljastamiseks, pole omafinantseering vajalik,” selgitab ta.

Tagatiseta laenu puhul polegi vaja tõestada vara seisukorda, oluline on vaid laenuvõtja võimekus laen tagasi maksta. „Kinnisvara tagatisega laenu puhul on lisaks laenuvõtja maksevõimele vaja aru saada, mis seisukorras on tagatis. Heas korras elukondlik kinnisvara sobib tagatiseks hästi. Kui kinnisvara seisukord vajab parendamist, küsib pank kindlasti ostja plaanide ja raha kohta. Kui lisaks vara ostu finantseerimisele on vaja täiendavat raha vara renoveerimiseks (ja omafinantseering selle jaoks puudub), küsib pank veel lisatagatist,” räägib Pärgma.

„Kui soovitakse osta halvas seisukorras ja renoveerimist vajav kodu ilma soovita ja rahata see korda teha, siis selline tagatis pangale ei sobi. Maksevõime olemasolul soovitame sel juhul laenu, kus tagatist vaja ei ole. Olulist parendamist vajavat maja, millel on läbimõeldud renoveerimisplaan, finantseerime hea meelega, arvestades, et laenuvõtja maksevõime on tugev, omafinantseering piisav ja tagatise seisukord paranemas.”

Coop Panga eralaenude tiimijuht Tene Mäemurru sõnab, et kui laenutaotlejal on stabiilne sissetulek ja varasem korrektne maksekäitumine, siis pole oluline, kas finantseeritakse suurlinnas paiknevat korterit või maapiirkonnas asuvat talu. Küll aga sõltub finantseerimise otsus ja see, kui palju tuleb kliendil endal panustada rahaliselt või lisatagatise näol, juba konkreetse kinnisvara seisukorrast ja asukohast.

„Siin tuleb vajadusel appi KredExi käendus. Laenu põhiline tagasimakseallikas on laenusaaja sissetulek ja tagatis on vaid lisakaitse,” ütleb ta. Kui ostetav objekt vajab kapitaalremonti, siis pank analüüsib kliendi võimet maja korda teha kas omavahenditest või lisalaenuga. Tarvilik on ehitise korras dokumentatsioon: andmete vastavus Ehitisregistrile ja kasutusloa olemasolu.