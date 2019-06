Maasikat juba on ja tuleb veel rohkem

Räpina vallas Palgi talus maasikaid kasvatava Kristjan Pärnaste sõnul on tänavune kevad maasikakasvatajale hea, hoolimata hiljutistest ägedatest ja rahega äikesevihmadest. „Tegelikult on olnud piisavalt niiskust, seega kastmisega pole suurt vaeva, samuti päikest. Maasikas on ilus,” kinnitab ta. „Vaid paar öökülmaohtu oli, need tegid natuke närviliseks ega lasknud magada, kuid vähemalt meil Räpina kandis külm kahju ei tekitanud.” Enamik Palgi talu maasikatest on noored taimed, alles eelmisel aastal istutatud, nii on neile ilmastiku tugi eriliselt tähtis.

Ilm ja Poola maasikad

Pärnaste tegutseb kümnendat aastat 1990. aastate algusest maasikaid kasvatavas Palgi talus, neist viimased viis suuremal määral turunduse ja kommunikatsiooni juhina. „Tänavu on meie talu peaaegu neljal hektaril laiuvast maasikaistandusest katteloori all pool, et pakkuda võimalikult varast saaki,” selgitab ta. „Maasikat juba on ja tulemas on veel rohkem.” Osta saab neid ka Balti jaama turul, kuid paljud püsikliendid käivad marjadel talus ise järel.

Pärnaste sõnutsi on maasikakasvataja suurimad vaenlased ilmastik ja Poola maasikad. Need kaks on ka suuremad hinnakujundajad, kõneleb mees Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli taimekasvatuse spetsialisti 5. taseme kutse vastse omanikuna. „Kasvatame juba aastaid klientide armastatuimat sorti Polka, sest maasikakasvatajale on hinnast tähtsam müüa püsiklientidele nende soovitud kvaliteediga marja. Palgi talu Polka maasikas on tuntud kui mari, mis teeb suu magusaks ja sobib väga hästi nii moosiks, lauale kui ka tordile,” lausub ta.

Kui vaid hinna saaks hoida kliendile taskukohase, sest maasikakasvatajal on omad kulutused nii töövõtetele kui ka arenguks. Iga-aastase mõningase hinnatõusu kohta ütleb Pärnaste, et tootja peab müüma maasikaid hinnaga, mis hoiab tootmise jätkusuutlikuna. Teisiti pole ettevõtjana mõeldav. Ainuüksi kütusehind on tänavu märgatavalt tõusnud, aga maasikapõllul käib enamik tööd juba masinatega.

Talus on tänavu esimest aastat tööjõud Ukrainast, sest mullu jäid nad kohalike korjajatega nii jänni, et osa marju jäigi põllule.

Lisaks tuleb jälgida konkurentide turuhinda, ilmateadet ja teada ka palgapäevi, sest kliendid ostavad meelsamini päikselise ilmaga ja siis, kui raha taskus rohkem. Kogu müügihinna kujundamise juures ei saa vaadata välismaa maasikate odavat hinda. Pärnaste usub, et hinnatundlik klient, kellele pole oluline maasika maitse ega kvaliteet, võibki teha valiku vaid hinna põhjal.

Valikut jagub