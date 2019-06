Maakivi eelised on ilu ja kestvus

Seal, kus massiivseid ja raskeid kive kasutada ei saa, leiab abi maakiviplaatidest. „Pooleks murtud kivist lõigatakse kahe sentimeetri paksune seib, üks külg on murtud, teine lõigatud, ruutmeetri kaal on umbes kolmkümmend kilogrammi. Sellist plaati saab dekoratiivelemendina kasutada kus iganes.”

Objekte on Kivi-Arnel olnud üle Eesti ja ka piiri taga. „Vaid Lääne- ja Hiiumaale pole ma midagi ehitanud. Saartele väga ei kipu, olen seal justkui muust maailmast ära lõigatud. Küllap seal on oma meistrid olemas.”

Senistest töödest üks huvitavamaid sai tehtud Lottemaal: vundamendisoklid, Lotte maja maakivifassaad, Giovanni purskkaev ja Oskari kuuri kamin. „Tulemus sai just selline, nagu tellija soovis, pidi jääma mulje, et need on loomade ehitatud,” muheleb meister. Samuti meenutab ta meelsasti Sangaste lossi tõllakuuri taastamist ja mitut teist objekti.

Lottemaal on Kivi-Arne käe all valminud mitu tööd, muu hulgas Lotte maja fassaad. FOTO: FOTO: Erakogu

Üheks lemmiktööks on Arnel kujunenud väliköökide ehitus. „Kindlasti tuleb paberile panna küttekollete arv ja nende asukohad, aga töö käigus muutub tavaliselt päris palju. Kliendil ja mul endal tekib uusi mõtteid, see on vahva loominguline protsess.” Huvitav on ka maakivi sobitamine tänapäevaste materjalidega, näiteks klaaspindadega. Valdavalt viivad tellimused Tallinnas elava mehe maapiirkondadesse, auto aastane läbisõit kerib 60 000 kilomeetri kanti.

Tellijateks mõttekaaslased

Enamasti teeb Arne tööd üksinda. Tal on küll palgal kaks väärt töömeest, aga tavaliselt ta nendega ise samadel objektidel koos ei ole. „Mulle lihtsalt meeldib omaette toimetada,” kommenteerib ta. Aga kui on suurem objekt, tuleb vahel kasutada alltöövõtjaid. Enda ettevõtet mees suuremaks kasvatada ei soovi, sest siis ei suudaks ta enam kvaliteeti kontrolli all hoida ja ega pädevat tööjõudugi pole lihtne leida.

Teisi maakivist ehitajaid mees konkurentideks ei pea, pigem kolleegideks. „Suhtleme omavahel sageli. Kui vaja, teeme koostööd, kaikaid kodarasse ei loobi. Kui mõni objekt enda graafikusse ei sobi, soovitan teisi. Mõistagi kipub turule trügima neidki, keda ise ei usaldaks. Olen näinud töid, mida on piinlik vaadata, aga ega ma seda kellelegi ütlema lähe. Klientidel soovitan siiski tausta uurida.”

Kundede ja turu kohta ütleb Arne, et küsijad on muutunud teadlikumaks ja teavad, mida tahavad. „Viis-kuus aastat tagasi vorpisin pakkumisi teha, hea, kui iga kümnes töösse läks. Praegu teen paar pakkumist kuus ja enamasti lähevad need töösse. Eriti just taastamistöö puhul peab mõistma, et päris täpset hinnapakkumist polegi võimalik koostada, sest töö käigus tuleb paratamatult ette üllatusi. Mul võib olla kuitahes palju kogemusi, aga seina sisse nägemise võimet mul pole. Uutel ehitistel on hinna arvestamine lihtsam. Tellijad on muutunud konkreetsemaks ja kindlamaks. Huvitav on see, et kõigiga, kes meilt maakiviehitise tellinud on, oleme igas mõttes kenasti klappinud, ju meid siis ühendab miski. Pole olnud ühtegi ebameeldivat kogemust.”