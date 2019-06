Vaenlaseks kuulutatud imeline ravim- ja gurmeetaim

Roosimoos

Nõukogude ajal, kui polnud mahlapresse ega -purusteid, tuli marjad seemnetest käsitsi puhastada. See oli tüütu ja raske, aga tulemus oli seda väärt. Nüüd on teine tehnoloogia: korjata marjad, lõigata kääridega õietupsud ära ja panna kottidega sügavkülma. Külmutatud mari annab paremini mahla välja. Kui marjad on sulanud, lasta need mahlapressist läbi. Iga peotäie kohta lisada veidi vett, sest kibuvits on üsna kuiv mari ja mahlapress võib muidu kinni kiiluda. Vee asemel võib kasutada sidrunit. Saadud massile võib lisada sidruni-, ebaküdoonia- või ingverimahla. Keema lasta, siis lisada moosi- või marmelaadisuhkrut. Kui teha ravimiks, tuleb keemise ajal lisada nelki (muudab küll värvi koledaks, aga on kurgupõletiku korral asendamatu) ja ingverit.