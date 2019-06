Talurestorani pidaja taastab tules hävinud elutööd

Mäha külas asuv Tammuri talu on selle koha peal 1860. aastast saati. 1911. aastal ostis selle koha tänase peremehe Erki Saare vanavanaisa. Saar toimetab seal järjepidevalt aastast 2001 – kolis tallu koos tütrega ja eneseteostuseks avas vanas aidas 2007. aastal ainulaadse väikese restorani.

Looduskaunis kohas asuv Tammuri on ühemeheresto­ran: peremees teeb kõik ise algusest lõpuni, pakkudes kohalikku ja puhast toitu. Vahel on isale abiks tütar, kes viimasel ajal õpingute tõttu viibib Tartus.

19. mail läks aga ajalooline aidahoone põlema. Kahjutuli võttis kõik, mis võtta andis. Poole tunniga oli kogu hoone leekides, põlengus hävis suur osa ajaloost ja peremehe elutöö kustus tema enda silme ees.

Tulekahjust aidahoones teatati häirekeskusele kell 11.37, päästjad kustutasid selle kella 14.59ks. Lõuna päästekeskuse teatel oli toitlustuskohaga ühe katuse all olevasse tööriistade hoiukuuri pargitud murutraktor, millega hiljuti oli niitmistööd tehtud. Traktori kuumadel osadel süttis tõenäoliselt kuiv heinapraht ja sealt edasi ümbrus.

Paljud läksid appi

Pärast üleelamist ütles Erki Saar, et plaanib hoone taastada ja avada restorani niipea kui võimalik. „Kuna tegemist on mu suguvõsa traditsioonidega ja minu elutööga, siis ei soovi seda järjepidevust katkestada.”

Maakohas restorani pidaja ei jäänud käed rüpes istuma, vaid asus kohe tegutsema. „Pea läheb ikka iga päev norgu, aga mida see annab, kui jään nukrutsema,” ütleb Saar. „Hakkasime kohe pärast tulekahju pihta. Põlenud osa on lammutatud. Nüüd vaikselt ehitame, taastamine käib täie hooga.”

Sotsiaalmeedias esitatud abipalve peale tulid paljud head inimesed appi, et saaks hakata elutööd taastama. Ka Tammuri talu peretütar pakkus müügiks oma kunstiloomingut, et isa aidata.

Peremees on tänulik kõigile, kes on toeks olnud, erineval viisil on appi tulnud sadakond inimest. „See oli tõesti üllatus, et nii palju abistajaid on olnud. Tuldi ka lihtsalt kohale ja taheti aidata. Ju siis on korda läinud, mida olen teinud,” märgib peremees. Ta on aitajate igast pisemastki abipakkumisest liigutatud: kes on rahaliselt toetanud, kes on abis käinud, kes aitas lammutada, kes tõi uue muruniiduki, kes mootorsae jms.

Olgugi et taastamine veel käib, on Tammuri talurestoran taas valla. Peremees pakub praegu süüa peamajas. „Pean ju omalt poolt ka midagi tegema ja pakkuma. Ei saa nii, et ootad ainult, et keegi aitaks. Ma ei ole see, kes istub ja ootab, et õnn naerataks. Toimetan edasi, seisma ei pane midagi,” sõnab Erki Saar, kes ise aitab taastada hoonet ning valmistab ja pakub ka restoraniroogasid.

„Kui õhtul tullakse restorani, siis selleks ajaks on ehitus lõppenud. Lihtsam oleks muidugi, kui praegu restorani ei teeks. Siis saaksin pühendada muule asjale. Aga ega elu peagi lihtne olema,” leiab peremees. „Teistpidi: söögi tegemise ajal saan ennast välja lülitada, sel ajal olen hoopis teisel lainel.”

Kahe otsaga kindlustus

Erki Saar loodab, et hiljemalt augusti lõpuks on hoone taastatud ja restoran tegutseb endises kohas. „Olen optimistlik,” ütleb ta, seistes keset taluõue ja vaadates aidahoonet, kus töömehed tegutsemas.

Rääkides sellest, kas tulekahjus hävinud hoone oli kindlustatud, arvab Saar, et kindlustus on kahe otsaga asi.