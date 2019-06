Vähemalt 40 erinevat viirust võib kartulisaagile põntsu panna

Kartul on oluline toit meie toidulaual. Kuid kartul on haigustele ka suhteliselt vastuvõtlik. „Maailmas on teada vähemalt 40 erinevat viirust, mille mõjul võib kartuli saagikus ja kaubanduslik välimus oluliselt väheneda,“ selgitas Põllumajandusuuringute Keskuse taimetervise ja mikrobioloogia labori viroloog.

Konverentsil käsitletakse kartuli viirushaiguste uurimisega seotud vaatenurki alates diagnoosimisest ja avastamisest kuni taimede ja viiruste koostoimeteni. Kohtumine on suunatud eelkõige uurijatele-teadlastele, üliõpilastele, kuid osalejate seas on ka põllumajandustootjaid, seemnekartuli tootjaid ning valdkonna ametnikke. Osalejaid on 20 erinevast riigist. Esindatud on enamik EL riike, lisaks on delegaate Brasiiliast, Indiast, Lõuna-Aafrikast, Kanadast, Šveitsist ja Venemaalt.