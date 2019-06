Kanaturism kogub hoogu

Raivo ja Marika Hunt võtavad koduõuel turiste vastu teist aastat. Rikkaliku tõukanade kollektsiooni näitamiseks ehitasid nad aedikud, kus nüüd saab vaadata sadat eri värvi sulestikuga linnuperet.

Enam palju suuremaks nad kollektsiooni ei kasvata, sest siis ei käiks kahekesi toimetades jõud üle. Eks praegugi tähendab lindude eest hoolitsemine pererahva jaoks pikki tööpäevi seitse päeva nädalas. „Puhkepäeva saame siis, kui mõni lastest koju tuleb ja halastab vanematele,” naerab Marika.

Paabulinnu esimene muna

Maa Elu külaskäigu päev oli talus eriline – paabulind andis oma esimese muna. Paabulinnud on talus kasvanud kaks aastat. Tegelikult osteti esiteks Poola turult kaks sinist paabulindu – papa ja mamma, aga tuli välja, et mõlemad olid isased. Sel kevadel toodi neile seltsiks roheline ema. Paraku sinised isased rohelise ema vastu erilist huvi üles ei näita, aga esimene muna on siiski olemas. Tõsi, veel ei tea, kas muna ka viljastatud on.

Isastel paabulindudel kulub saba kasvatamiseks omajagu aega, see hakkab ilmet võtma teisel eluaastal ja juba toretsevadki kaks isast aedikus lehvikusse löödud sinisekirjude sabadega. Järgmiseks aastaks kasvab see veelgi uhkemaks.

Tegelikult võiksid paabulinnud ka vabalt õuel ringi käia, kuid metsa sees elamine teeb selle ohtlikuks: nii maa pealt kui ka taevast piiravad linnukasvatust saagiootuses kiskjad.

Mõni kana näeb välja kui sulepall. FOTO: Marili Martinson

Pere on seal talus tegutsenud peaaegu kolmkümmend aastat, selle aja jooksul on nii lehmi peetud kui ka maasikaid kasvatatud, siis jõuti kanakasvatuseni. Perenaisel tekkis soov mitut värvi mune pakkuda ja nii aja jooksul eri tõuge juurde hankima hakatigi.

Tõukanade aedikute vahel jalutades räägib Marika, et kanu on kolmes suuruses, ja täpsustab oma rinna kõrgusele näidates, et mõned on nii suured, teised meile harjumuspärases suuruses ja osa päris tillukesed, justkui minikanad.

Raivo kinnitab kõrval, et naine ei liialdanud sugugi ja tõepoolest on olemas rinnakõrguseid kukkesid. Küti-Uuetoal veel mitte, kuid Euroopa linnulaatadel on pererahvas neid näinud. „Mõni selline võiks ka siin olla tulevikus,” unistab Marika.

Ühe aediku juurest teiseni käies vuristab Marika järjest keerulisi tõunimesid. Täpselt samamoodi on eri tõugude nimed selged koolivaheaega vanavanemate juures veetvatel Mihkel Mattiasel (10) ja Anderil (9). Mõlemast poisist on vanaema kinnitusel väga suur abi giiditöös. Nad saavad hakkama isegi inglise keeles ja Mihkel Mattias ka vene keeles.

„Lemmikute nimed jäävad kähku meelde, aga vahel ma vaatan silte ka,” sõnab Mihkel Mattias kavala muigega ja viib meid oma lemmikkanu vaatama. „Must sultan on põneva tutiga peas, aga kõige lahedam on see, et ta räägib vastu. Ma ütlen talle midagi ja siis ta kohe räägib vastu.”

Fööniksil on uhke saba. FOTO: Marili Martinson